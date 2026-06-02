  /அடுத்த 2 நாட்களில் தொடங்கும் பருவமழை: தமிழகத்தின் 22 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

அடுத்த 2 நாட்களில் தொடங்கும் பருவமழை: தமிழகத்தின் 22 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

Latest TN Weather Update: கேரளா நோக்கி நகரும் தென்மேற்கு பருவமழை மற்றும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, அடுத்த 7 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் இடி-மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் (நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல் உட்பட 22 மாவட்டங்கள்) 40-50 கி.மீ வேக காற்றுடன் கூடிய கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 02, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 07:06 PM IST
Image Credit: Heavy Rain Alert for Tamil Nadu! 22 Districts on High Alert | Image: AI Generated (Gemini)

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

