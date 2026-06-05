/கட்சி தொடங்கும் ரஜினி...? லதா ஆரம்பித்த புதிய இயக்கம் - இணைவது எப்படி?

Latha Rajinikanth Makkal Medai : மக்கள் மேடை என்ற பெயரில், தனியாக இயக்கம் ஒன்றை தொடங்கி இருப்பதாக பிரபல நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா அறிவித்துள்ளார். அண்ணாமலை இன்றுதான் அவரது புதிய அரசியல் இயக்கம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட நிலையில், லதா ரஜினிகாந்தின் இந்த அறிவிப்பும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும், நன்மைக்காகவும் ஒன்றிணைவோம். மாற்றத்தை விரும்பும் அனைத்து தரப்பு மக்களும் இயக்கத்தில் இணையலாம் என லதா ரஜினிகாந்த் அழைப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
மக்கள் மேடை என்ற அவரது இயக்கத்தில் தொலைப்பேசி எண்: 7550080515, மின்னஞ்சல் முகவரி: makkalmedaitn12@gmail.com ஆகியவை மூலம் தொடர்புகொண்டு இணையலாம் என லதா ரஜினிகாந்த், பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
#BREAKING | தனி இயக்கம் தொடங்கிய லதா ரஜினிகாந்த்#ZeeTamilNews | #Latha | #Rajinikanth | #LathaRajinikanth pic.twitter.com/yWJY62MnNM— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) June 5, 2026
இதுகுறித்து லதா ரஜினிகாந்த் வெளியிட்ட வீடியோவில், "மக்கள் இயக்கமாக, மக்கள் மேடை. எங்களுடன் சேர்ந்து இந்த மாநிலத்திற்காக வேலை செய்ய நினைக்கும் அத்தனை பேரும் ஒன்றாக சேரலாம். ஒன்றாக சேர்ந்து தொடர்பு கொண்டு ஒவ்வொருவரும் மக்கள் சேவையாக, மக்கள் சக்தியாக உருவாகி இந்த மாநிலத்திற்கு பல நன்மைகளை செய்ய முன்வாருங்கள். ஒன்றாக சேருவோம், ஆக்கப்பூர்வமான காரியங்களை செய்வோம்.
இந்த மக்கள் மேடை மக்களின் இயக்கத்தில் யாரெல்லாம் சேரலாம் என்றால், ஒரு சாமானிய மக்கள் யார் யாராக இருந்தாலும் சேரலாம். மனிதவளம் (Resource) அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது, மக்கள் சக்தி ஒன்று இருக்கிறது, உங்களிடம் ஐடியா இருக்கிறது, உங்களுக்கு பங்களப்பு செய்ய வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும் என நினைக்கும் மனம் இருக்கிறது, இப்படி இருக்கிற எல்லோருமே இந்த நாட்டிற்காக, தமிழ்நாட்டிற்காக ஒன்று சேரலாம்.
எங்களுடைய பங்களிப்பை, நாங்கள் செய்கிறோம் என நினைக்கும் எல்லாருமே எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், அரசு அதிகாரிகள், ஆசிரியர்கள், தபால்காரர் என யாராக இருந்தாலும்; ராணுவ அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட யாராக இருந்தாலும் உங்களின் அனுபவங்களை எங்களுக்கு கொடுக்கலாம். எங்களை தொடர்புகொண்டு இந்த தமிழ்நாட்டிற்காகவும், உங்கள் தொகுதிக்காகவும் இங்கு வேலை செய்யலாம்.
மாநிலத்திற்காகவும், உழைக்கக்கூடிய உள்ளூர் தலைவர்களை நாங்கள் உருவாக்க விரும்புகிறோம். மக்களிடம் ஏராளமான வளங்கள், வலிமை, யோசனைகள், மாநிலத்திற்கு வழங்கத் தயாராக இருக்கும் பங்களிப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன. எனவே, அத்தகைய மக்கள் அனைவரும் மக்கள் மேடை இயக்கத்தில் ஒன்றிணையலாம்" என பேசியிருக்கிறார்.
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் மனைவியான லதா, திடீரென மக்கள் இயக்கத்தை தொடங்கியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. காரணம், அண்ணாமலை இன்றுதான் அவரது அரசியல் இயக்கம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். தற்சமயம் அரசியல் இயக்கமாக தொடங்கி, கோவையில் அப்துல் கலாம் பெயரில் அரசியல் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி, அதில் பலருக்கும் பயிற்சி அளிக்க இருக்கிறார்கள்.
அதைத் தொடர்ந்தே, மக்கள் இயக்கம் கட்சியாக உருவெடுக்கும் என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். அண்ணாமலை தொடங்கும் கட்சி தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரும் பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளது. 2029 மக்களவை தேர்தல் அல்லது 2031 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது. அண்ணாமலையின் புதிய அரசியல் இயக்கத்தின் பின்னணியில் ரஜினிகாந்த் இருப்பதாக கிசுகிசுக்கப்பட்டது.
இந்தச் சூழலில், ரஜினிகாந்தின் மனைவி புதிய மக்கள் இயக்கத்தை தொடங்கியிருப்பது பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அண்ணாமலையின் கரத்தை பலப்படுத்த ரஜினியின் தரப்பில் இந்த புதிய இயக்கம் தொடங்கப்பட்டிருக்கலாம் என சமூக வலைதளங்களில் கருத்துகளை காண முடிகிறது. எதிர்காலத்தில் ரஜினி கட்சி தொடங்கவும் இதன்மூலம் வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.