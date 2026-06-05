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கட்சி தொடங்கும் ரஜினி...? லதா ஆரம்பித்த புதிய இயக்கம் - இணைவது எப்படி?

Latha Rajinikanth Makkal Medai : மக்கள் மேடை என்ற பெயரில், தனியாக இயக்கம் ஒன்றை தொடங்கி இருப்பதாக பிரபல நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா அறிவித்துள்ளார். மாற்றத்தை விரும்பும் அனைத்து தரப்பு மக்களும் இயக்கத்தில் இணையலாம் என லதா ரஜினிகாந்த் அழைப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 05, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:42 PM IST
கட்சி தொடங்கும் ரஜினி...? லதா ஆரம்பித்த புதிய இயக்கம் - இணைவது எப்படி?
Image Credit: Image Credits : Latha Rajinikanth Makkal Medai (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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