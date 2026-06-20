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நேரலை பாதியில் நின்றதேன்? வாக்குறுதி என்னாச்சு? எதிர்த்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி காட்டம்

TN Assembly: நேரலை நிறுத்தப்பட்டது மிகப்பெரிய தவறு என்றால், அதைவிடப் பெரிய தவறு பின்னர் இழைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்க்கட்சியினரின் விவாதங்கள் முற்றிலும் இருட்டடிப்புச் செய்யப்பட்டன: சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 20, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:10 PM IST
நேரலை பாதியில் நின்றதேன்? வாக்குறுதி என்னாச்சு? எதிர்த்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி காட்டம்
Image Credit: Leader of the Opposition Udhayanidhi Stalin Writes to TN Speaker (Photo: X-

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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