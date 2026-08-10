/Explainer: அவை முன்னவர் பதவி என்றால் என்ன? அதன் அதிகாரங்கள் என்னென்ன?

மாநில சட்டமன்றங்கள், நாடாளுமன்றம் அன்றாட செயல்பாடுகளை முன்னின்று வழிநடத்துவதற்காக நியமிக்கப்படும் மிக முக்கியப் பொறுப்பே அவை முன்னவர் பதவியாகும். பொதுவாக, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவை உறுப்பினராக இருக்கும் பிரதமரோ அல்லது முதலமைச்சரோ அவையின் முன்னவராக செயல்படுவார்.
ஒருவேளை பிரதமர் அல்லது முதலமைச்சர் மற்றொரு அவையை சேர்ந்தவராகவோஅல்லது இதர நிர்வாக காரணங்களுக்காகவோ இருந்தால், அவையில் உள்ள மூத்த அமைச்சர் ஒருவரை அவை முன்னவராக அவர் நியமிக்கலாம். சட்டமன்றத்தின் கண்ணியத்தைப் பேணவும், அரசின் மசோதாக்கள் மற்றும் விவாதங்களை சரியாக கொண்டு செல்லவும் சபாநாயகருக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை வழங்குவது இவரின் முதன்மை பணியாகும்.
அவை நிகழ்வுகளைத் தீர்மானித்தல்: அவையில் எந்தெந்த மசோதாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும், எந்தெந்த தலைப்புகளில் விவாதங்கள் நடைபெற வேண்டும் மற்றும் எந்த வரிசையில் அவை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் அவை முன்னவருக்கு உண்டு.
சபாநாயகருக்கு உதவுதல்: அவையின் கூட்ட தொடரை தொடங்குவது, ஒத்திவைப்பது அல்லது முடிவுக்கு கொண்டுவருவது தொடர்பாக சபாநாயகர் தகுந்த ஆலோசனைகளை வழங்குவார்.
அவையின் ஒழுங்கை பராமரித்தல்: அவையின் கண்ணியமும், ஒழுக்கமும் பாதுகாப்பப்படுவதை உறுதிசெய்வதுடன், எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகளுக்கு அரசு சார்பில் உரிய விளக்கங்கள் அளிக்கப்படுவதை ஒருங்கிணைப்பார்.
அரசாங்கத்தின் குரலாக செயல்படுதல்: முக்கிய கொள்கை முடிவுகள், அவசர சட்டங்கள் மற்றும் நாட்டின் முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்த அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நிலையை அவையில் அறிவிக்கும் பொறுப்பு இவருடையதே.
மேலும், அவையின் நடவடிக்கைகள் தடையின்றி நடப்பதற்காக எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் பிற கட்சி தலைவர்களுடன் கலந்துபேசி சுமுகமான சூழலை உருவாக்குவார்.
உதாரணத்திற்கு தற்போது நமது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் அவை முன்னவராக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உள்ளார். அவருக்கு மேலே குறிப்பிட்ட அதிகாரங்கள் அனைத்தும் உண்டு.
நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களின் விதிமுறைகளின் படி, அவை முன்னவர் பதவி என்பது அரசியலமைப்பு சார்ந்த அரசியலமைப்பு பதிவு அல்ல, மாறாக அவையின் விதிகளின்படி நியமிக்கப்படும் அமைப்பாகும். ஆளுங்கட்சி அல்லது ஆளுங்கட்சி கூட்டணியின் நம்பிக்கையை பெற்ற தலைவரே இப்பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அல்லது வெற்றி வெற்ற கட்சியின் மூத்த தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.
அவை முன்னவர் அவைக்கு வர இயலாத சூழ்நிலைகளில் அல்லது முக்கிய விவாதங்களின் போது, அவருக்கு பதிலாக செயல்பட துணை அவை முன்னவர் நியமிக்கப்படுவது வழக்கம். தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலோ அல்லது நாடாளுமன்றத்திலோ அரசுக் கொறடா மற்றும் துணை அவை முன்னவர் இணைந்து அவையின் செயல்பாடுகள் தொய்வின்றி நடைபெறுவதை உறுதி செய்வார்கள்.
எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டுவரும் நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம், ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் மற்றும் அவசரக் கேள்வி நேரங்களின் போது அரசாங்கத்தின் தரப்பைத் துணிச்சலாக முன்வைத்து, அவையின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவதில் அவை முன்னவரின் பங்கு மிகவும் மகத்தானது. இதனால் தான் அவர் 'அவையின் நாயகன்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.
ஜனநாயகத்தின் மிக முக்கிய தூணான சட்டமன்றமும் நாடாளுமன்றமும் திறம்பட இயங்குவதற்கு அவை முன்னவரின் பங்கு இன்றியமையாதது. அரசையும் அவையையும் இணைக்கும் பாலமாக செயல்பட்டு, சட்ட மேலான்மையை சீராக கொண்டு செல்வதில் அவை முன்னவர் ஒரு முதன்மை வழிகாட்டியாக திகழ்கிறார்.