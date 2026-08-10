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Explainer: அவை முன்னவர் பதவி என்றால் என்ன? அதன் அதிகாரங்கள் என்னென்ன?

நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் அவை முனைவர் என்ற ஒருவர் இருப்பார். அந்த பதவி எதன் அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுகிறது? அப்பதவியின் அதிகாரங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Aug 10, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:45 PM IST
Explainer: அவை முன்னவர் பதவி என்றால் என்ன? அதன் அதிகாரங்கள் என்னென்ன?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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