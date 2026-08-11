/Explained : வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் முறையில் புதிய மாற்றம்: தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் நடைமுறையில் நிலவி வந்த முக்கியக் குழப்பத்திற்குத் தீர்வு காணும் வகையில், ஆன்லைன் வாரிசு சான்றிதழ் படிவத்தின் அமைப்பை மாற்றி அமைத்துத் தமிழக அரசு புதிய அரசாணையைப் பிறப்பித்துள்ளது. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில் இந்த புதிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வாரிசு சான்றிதழ் கோரி விண்ணப்பிக்கும் போது, குறிப்பிட்ட நபர் இறந்த அன்றைய தேதியில் உயிரோடு இருந்து, ஆனால் வாரிசு சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இறந்துபோன வாரிசுதாரர்களின் பெயர்களைச் சேர்ப்பதில் சிக்கல் நீடித்து வந்தது. இதுதொடர்பாக பிரகாஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் தற்போதைய ஆன்லைன் வடிவத்தில் (Online Format) தேவையான மாற்றங்களைச் செய்யுமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.
உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் அடிப்படையில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் / வருவாய் நிர்வாக ஆணையரின் பரிந்துரையை ஏற்று, ஆன்லைன் வாரிசு சான்றிதழில் 3 முக்கியப் பிரிவுகள் (Headings) சேர்க்கப்பட்டுப் புதிய அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது:
விண்ணப்பிக்கும் நேரத்தில் உயிருடன் இருக்கும் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளின் விவரங்கள் இதில் இடம்பெறும். வாரிசு சான்று கோரப்படும் நபர் இறந்த நாளில் உயிரோடு இருந்து, சான்று கோரி விண்ணப்பித்த நாளுக்கு முன் இறந்த வாரிசுதாரர்கள் சொத்து உரிமையாளர் அல்லது நபர் இறந்த போது உயிரோடு இருந்து, ஆனால் ஆன்லைனில் வாரிசு சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பாக காலமான வாரிசுதாரர்களின் பெயர்கள் இந்தப் பிரிவின் கீழ் கொண்டுவரப்படும்.
வாரிசு சான்று கோரப்படும் நபருக்கு முன் இறந்த வாரிசுதாரர்கள்: முதன்மை நபர் இறப்பதற்கு முன்பே இறந்துபோன வாரிசுகளின் விவரங்கள் இதில் தனியாகக் குறிப்பிடப்படும்.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் வாரிசுதாரரின் பெயர், வயது, இறந்தவருடனான உறவுமுறை, திருமண நிலை, உயிருடன் உள்ளாரா/இறந்தவரா மற்றும் இறந்த தேதி ஆகிய தகவல்கள் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படும்.
இந்த புதிய நடைமுறையைத் தமிழ்நாடு மின்ஆளுமை முகமை மூலமாக ஆன்லைன் மென்பொருளில் உடனடியாக அமல்படுத்தவும், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கவும் வருவாய் நிர்வாக ஆணையரகத்திற்குத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த புதிய மாற்றத்தின் மூலம், குடும்ப உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து இறக்கும் சூழலில் வாரிசு சான்றிதழ் பெறுவதில் பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்டு வந்த நடைமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் அலைச்சல்கள் இனி முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கப்படும்.