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Explained : வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் முறையில் புதிய மாற்றம்: தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!

Tamil Nadu Government : வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் நடைமுறையில் புதிய மாற்றம் கொண்டு வந்துள்ளது தமிழக அரசு. இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 11, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:08 AM IST
Explained : வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் முறையில் புதிய மாற்றம்: தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!
Image Credit: Legal Heir Certificate: Tamil Nadu Government

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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