வாடகைக்கு வீடு விடுபவர்கள் கவனத்திற்கு! இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

சொந்தமாக வீடு அல்லது காலி மனை வாங்க வேண்டும் என்பது பலரது வாழ்நாள் கனமாகும். மிகவும் சிரமப்பட்டு சொத்துக்களை வாங்கியும் பலர் சட்ட சிக்கல்களில் சிக்குகின்றனர். வாங்கிய வீட்டில் அல்லது காலி மனையில் உடனடியாக குடி பெற முடியாதவர்கள், வருமானத்திற்காக அந்த இடத்தையோ அல்லது வீட்டையோ வாடகைக்கு விடுவது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. சிலர் பழைய வீட்டை வாங்கி சிறிது காலம் கழித்து அந்த வீட்டை இடித்து புதிய வீடு கட்ட திட்டமிடுவார்கள். சிலர் அதே வீட்டில் குடிபெயரவும் திட்டமிடுவார்கள், ஒரு சிலர் காலி மனைகளை அப்படியே வாடகை கொடுப்பதும் இருந்து வருகிறது. இருப்பினும் இது போன்ற இடங்களை வாடகைக்கு விடும் முன்னர், அதில் உள்ள சட்ட சிக்கல்களையும் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். நீங்கள் வீட்டின் உரிமையாளராக இருந்தால், வாடகைக்கு விடும் முன்பு எந்த மாதிரியான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க: சென்னை ஹோட்டல்களும் முடங்குமா? வணிக கேஸ் சிலிண்டர் டெலிவரி நிறுத்தம், பிரதமருக்கு பறந்த கடிதம்
வீட்டு உரிமையாளர்கள் கவனத்திற்கு
பொதுவாக ஒரு இடத்தின் மதிப்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாறுபடும். அது கூடலாம் அல்லது குறையலாம். உங்களது இடம் அல்லது வீடு மெயின் ரோட்டில் இருக்கும் போது, அரசு துறைகளின் உட்கட்டமைப்பு பணிகளுக்காகவும் அல்லது சாலை விரிவாக்கத்திற்காகவும் அந்த கட்டிடத்தை இடிக்க நேரிடலாம். இதற்காக அரசு குறிப்பிட்ட ஒரு நிவாரணத்தொகையும் வழங்கும். இருப்பினும் அந்த இடத்தை நீங்கள் வாடகைக்கு விட்டிருந்தால், உடனடியாக அந்த வீட்டை காலி செய்ய சொல்லும் போது சில எதிர்பாராத சட்ட சிக்கல்களும் ஏற்படும். குறிப்பாக உங்கள் இடத்தில் வாடகைக்கு குடியிருப்பவர்கள், நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த இடத்தில் இருக்கிறோம், எங்களால் உடனடியாக காலி செய்ய முடியாது, அப்படி செய்ய வேண்டுமானால் எங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வேண்டுமென்று வீட்டின் உரிமையாளர்களிடம் சில வாடகைதாரர்கள் தகராறு செய்யும் சம்பவங்களும் நடைபெற்று வருகிறது. சட்ட விதிகளின்படி வாடகைதாரர்கள் யாரும் அந்த இடத்திற்கு நிவாரணம் அல்லது உரிமை கேட்க முடியாது என்றாலும், அந்த இடத்தில் உரிமையாளர்களை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்க வேண்டும் என்று சிலர் திட்டமிட்டும் இது போன்ற வேலைகளை ஈடுபடுகின்றனர்.
நீதிமன்ற வழக்குகள்!
தங்களுக்கு எந்தவித உரிமையும் இல்லை என்று தெரிந்தும், சில வாடகைதாரர்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவும் செய்கின்றனர். இந்தியாவில் சிவில் வழக்குகள் உடனடியாக முடியாது, அவை நீண்ட ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்பதால் அதனை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி சிலர் வழக்கு பதிவு செய்கின்றனர். இதனால் அந்த இடத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு பெரும் மன உளைச்சலும், சட்ட சிக்கல்களும் ஏற்படுகிறது. வீட்டின் உரிமையாளர்கள் அந்தப் பகுதியில் இருந்தாலும் அல்லது அந்த வீட்டிலேயே ஒரு பகுதியில் இருந்தாலும் சட்ட சிக்கல்கள் வரும். எனவே ஒரு இடத்தை வாடகைக்கு விடும் முன்பு சட்டரீதியாக சில நடவடிக்கைகளை செய்ய வேண்டியது அவசியம்
வாடகை ஒப்பந்த பதிவு!
இது போன்ற நேரங்களில் சட்ட சிக்கல்கள் இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு மட்டுமே. உங்களுடைய வீடு அல்லது காலி மனையை வாடையை விடும் முன்பு கட்டாயமாக வாடகை வீட்டு வசதி ஆணையத்தில் முறையாக பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியம். பல வீட்டு உரிமையாளர்கள் இதற்காக கூடுதலாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமே, செலவு செய்ய வேண்டுமே என்று எண்ணி முறையாக பதிவு செய்வதில்லை. பின்னால் பிரச்சனை என்று வரும் போது தான் அப்போதே பதிவு செய்து இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் வரும். வாடகைதாரர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடும் போது இது போன்ற பதிவு செய்யப்பட ஆவணங்கள் தான் உங்களை காப்பாற்றும். பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் இருந்தால் வாடகைதாரர்களின் போலி வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டு, உரிமையாளர்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். சமீப ஆண்டுகளாக வாடகைதாரர்களுக்கும், வீட்டின் உரிமையாளர்களுக்கும் இடையே பிரச்சனைகள் அதிகரித்து வருவதால் பலரும் வீட்டு வசதி ஆணையத்தில் பதிவு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர்.
ஒப்பந்தத்தில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள்!
கட்டுமானத்துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்கள் வாடகை ஒப்பந்தம் எழுதும் போது மிகவும் தெளிவாக எழுத வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். உங்களது இடத்தில் வாடகைக்கு இருப்பவர்களின் உரிமைகள் என்னென்ன, அவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கின்றனர். அனைத்திற்கும் மேலாக வாடகைக்கு வருபவர்கள் பற்றிய முழு விவரங்களை ஆரம்பித்திலேயே தீவிர விசாரித்து வாடகைக்கு விடுவது நல்லது. வம்பு செய்யும் நபர்களை முன்கூட்டி அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு வீட்டை வாடகைக்கு கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர். சொத்தை வாங்குவது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட சட்டபூர்வமாக அதனை பாதுகாப்பதும் மிகவும் முக்கியம்.
மேலும் படிக்க: சென்னை மக்களுக்கு கொண்டாட்டம்: புதிய ஏசி மின்சார பேருந்து சேவை.. செயலி மூலம் முன்பதிவு
