  • கூண்டில் சிக்கியது ஒன்று... வேட்டையாடுவது இன்னொன்று: சிறுத்தையின் வைரல் வீடியோ

கூண்டில் சிக்கியது ஒன்று... வேட்டையாடுவது இன்னொன்று: சிறுத்தையின் வைரல் வீடியோ

பொள்ளாச்சி ஆனைமலை அருகே கூண்டில் சிக்கிய சிறுத்தை. மகிழ்ச்சியில் விவசாயிகள் ஆனால், மீண்டும் ஒரு சிறுத்தை நடமாட்டம். வைரலாக்கும் வீடியோ

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:32 PM IST
  • கூண்டில் சிக்கிய சிறுத்தை மற்றும் அதன் இடமாற்றம்
  • பிடிபட்ட அன்றே மீண்டும் சிறுத்தை நடமாட்டம்
  • சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரல்

கூண்டில் சிக்கியது ஒன்று... வேட்டையாடுவது இன்னொன்று: சிறுத்தையின் வைரல் வீடியோ

பொள்ளாச்சி அடுத்த ஆனைமலை அருகே உள்ள மேட்டுப்பதி, பாறைப்பதி போன்ற பகுதிகளில் கடந்த 20 நாட்களுக்கும் மேலாகச் சிறுத்தையின் நடமாட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது. குறிப்பாக, அங்குள்ள ஆடுகளையும் கன்றுக்குட்டிகளையும் தொடர்ந்து அடித்துச் சாப்பிட்டு வந்தது. இதனால் அச்சமடைந்த விவசாயிகள், சிறுத்தையைக் கூண்டு வைத்துப் பிடிக்க வேண்டும் என வனத்துறையினரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

கூண்டில் சிக்கிய சிறுத்தை மற்றும் அதன் இடமாற்றம்:

விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, வனத்துறையினர் மூன்று இடங்களில் கூண்டு வைத்து இரவு பகலாகச் சுழற்சி முறையில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு, பாறைப்பதி அருகே உள்ள பழனிச்சாமி தோட்டத்தில் கூண்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த இறைச்சியைச் சாப்பிடச் சென்ற சிறுத்தை, கூண்டுக்குள் மாட்டிக் கொண்டது.

சிறுத்தை கூண்டில் சிக்கிய தகவல் அறிந்ததும் அங்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர், வன கால்நடை மருத்துவர் மூலம் சிறுத்தைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி, அதனைக் கவனமாக டாப்சிலிப் அருகே உள்ள யானை குத்தி சோலைப் பகுதிக்கு கொண்டு சென்றனர். பின்னர், அங்குள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் அச்சிறுத்தை நள்ளிரவு பத்திரமாக விடப்பட்டது.

பிடிபட்ட அன்றே மீண்டும் சிறுத்தை நடமாட்டம்:

பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தை கூண்டில் அகப்பட்டு அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடப்பட்டதால், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். ஆனால்! பிடிபட்ட அதே நாளில் நள்ளிரவில், மீண்டும் ஆனைமலை அடுத்த ஒடைகுளம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆழிகண்டம் தனியார் தோட்டத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த நாயை ஒரு சிறுத்தை இழுத்துச் சென்றுள்ளது. தோட்டத்து பகுதியில் இருப்பதற்குப் பயமாக இருப்பதாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி தாயாத்தாள் தெரிவித்துள்ளார்.

சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரல்:

இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான சிறுத்தையின் நடமாட்டம் தற்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | Rain Alert: அதிக கனமழை இருக்கும்! இந்த மாவட்ட மக்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. ஊதியம் இரட்டிப்பு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை!

