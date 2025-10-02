காந்தி ஜெயந்தி ஸ்பெஷல்: பாட்டிலுக்கு ரூ.50-100 கூடுதலாக விற்கப்படும் டாஸ்மாக் மதுபானம்

எடப்பாடி: காந்தி ஜெயந்தியை ஒட்டி அக்டோபர் 2 தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளுக்கு அரசு விடுமுறை அளித்துள்ளது.
விடுமுறையை பயன்படுத்தி எடப்பாடி நகரம் ஒன்றிய பகுதிகளில் டாஸ்மாக் மதுபானத்தை வாங்கி சந்து கடைகளில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
24 மணி நேரமும் செயல்படும் பார்கள்
எடப்பாடி மற்றும் எடப்பாடி நகரம் ஒன்றிய பகுதிகளில் டாஸ்மாக் கடைஅருகில் செயல்படும் பார்கள் 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டு வருகிறது.
டாஸ்மாக் கடை வேலை நேரத்தை தவிர மற்ற நேரங்களில் ஒரு பாட்டில் மதுபானத்தை 50 ரூபாய் விலை அதிகம் வைத்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இரவு பகல் பாராமல் மதுபான பார் செயல்பட்டு வருகிறது. டாஸ்மாக் கடை பெரும்பாலும் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ளது. 24 மணி நேரமும் குடியிருப்பு பகுதியில் மதுபானம் விற்பதால் அப்பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் முகம் சுளித்து வருகின்றனர்.
பாட்டில் ஒன்றுக்கு ரூ.50 முதல் 100 ரூபாய் வரை அதிக விலை
இன்று அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தியை ஒட்டி டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளுக்கு அரசு விடுமுறை அளித்துள்ளது. விடுமுறையை ஒட்டி சந்து கடை மற்றும் டாஸ்மாக் பார் எடுத்து கடையை நடத்தக்கூடியவர்கள் மொத்தமாக மதுபானங்களை வாங்கி வைத்துக் கொண்டு பாட்டில் ஒன்றுக்கு ரூ.50 முதல் 100 ரூபாய் வரை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
காந்தி ஜெயந்தியன்றும் தடையின்றி விற்பனை
எடப்பாடி நகரத்தில் உழவர் சந்தை கவுண்டம்பட்டி சரபங்கா நதி கவுண்டம்பட்டி சக்தி நகரிலும், கலைமகள் வித்தியாஷ்ரம் ஸ்கூல் முன்புறமும், எடப்பாடி ஒன்றிய பட்டி சித்தூர் இருப்பாளி குண்டத்துமேடு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பார்களிலும் சந்துக்கடைகளிலும் தாராளமாக மதுபானம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றது.
