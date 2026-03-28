திமுக கூட்டணி: காங்கிரஸ் முதல் SDPI வரை... எந்தெந்த கட்சிகள் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டி?

DMK Alliance Parties Constituencies List: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 2026 தேர்தலில் திமுக கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீடு உறுதியாகி உள்ளது. கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதிகளும் இறுதிசெய்யப்பட்டுவிட்டன.
திமுக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாக போட்டியிடுகிறது. கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 11 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் போட்டியிடுகிறது. எனவே மொத்தம் 175 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் போட்டியிடுகிறது. மற்ற கூட்டணி கட்சிகளின் சின்னம் 59 தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ளது. அந்த வகையில், திமுக கூட்டணியில் மற்ற கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியுள்ள தொகுதிகளை இங்கு காணலாம்.
காங்கிரஸின் 28 தொகுதிகள்
பொன்னேரி (தனி)
திருப்பெரும்புதூர் (தனி)
சோளிங்கர்
உதகமண்டலம்
ஈரோடு கிழக்கு
அறந்தாங்கி
கடலூர்
மயிலாடுதுறை
காரைக்குடி
சிவகாசி
திருவாடனை
திருவைகுண்டம்
நாங்குநேரி
குளச்சல்
விளவங்கோடு
கிள்ளியூர்
வேளச்சேரி
ஊத்தங்கரை (தனி)
துறையூர் (தனி)
கவுண்டம்பாளையம்
ஆத்தூர் (தனி)
பென்னாகரம்
சிங்காநல்லூர்
அம்பாசமுத்திரம்
கிருஷ்ணகிரி
உசிலம்பட்டி
சங்கரன்கோவில்
மேலூர்
தேமுதிக - 10 தொகுதிகள்
விருத்தாசலம்
விருதுநகர்
தருமபுரி
குடியாத்தம் (தனி)
சேலம் மேற்கு
போளூர்
பல்லாவரம்
திருத்தணி
ஓமலூர்
மைலம்
விடுதலை சிறுத்தைகள் - 8 தொகுதிகள்
காட்டுமன்னார்கோவில் (தனி)
செய்யூர் (தனி)
திருப்போரூர்
அரக்கோணம் (தனி)
திண்டிவனம் (தனி)
பெரியகுளம் (தனி)
கள்ளக்குறிச்சி (தனி)
பண்ணுருட்டி
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
துதி
திருத்துறைப்பூண்டி (தனி)
தாலவாய்புதூர் (தனி)
திருப்பூர் வடக்கு
பவானிசாகர் (தனி)
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) - 5 தொகுதிகள்
கீழ்வேளூர் (தனி)
கந்தர்வக்கோட்டை (தனி)
பத்மநாபபுரம்
பழனி
திருவெற்றியூர்
மதிமுக - 4 தொகுதிகள் (3 உதயசூரியன்)
மொடக்குறிச்சி
மதுரை தெற்கு
கடையநல்லூர்
சங்கரி (தனி) – தனிச் சின்னம்
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் - 2 தொகுதிகள்
பாபநாசம்
வாணியம்பாடி
கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி - 2 தொகுதிகள் (உதயசூரியன்)
திருச்செங்கோடு
பொள்ளாச்சி
மனித நேய மக்கள் கட்சி - 2 தொகுதிகள் (உதயசூரியன்)
நாகப்பட்டினம்
மணப்பாறை
முக்குலத்தோர் புலிப்படை (உதயசூரியன்)
சிவகங்கை
மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி (உதயசூரியன்)
சிதம்பரம்
எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சி (உதயசூரியன்)
நன்னிலம்
தமிழர் தேசம் கட்சி (உதயசூரியன்)
நத்தம்
