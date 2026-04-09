Assembly Election 2026 Voting LIVE: புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Puducherry Assembly Election 2026 LIVE Updates : புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் அப்டேட்ஸ், தமிழ்நாடு தேர்தல் பிரச்சாரம் அப்டேட் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 9, 2026, 08:45 AM IST
Live Blog

Assembly Election 2026 Voting LIVE Updates: புதுச்சேரியின் 30 தொகுதிகள் மற்றும் கேரளாவின் 140 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதியான இன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. கேரளாவில் ஆளும் LDF மற்றும் எதிர்க்கட்சியான UDF இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. பா.ஜ.க தலைமையிலான NDA கூட்டணியும் களத்தில் உள்ளதால், அங்கு மும்முனைப் போட்டி உருவாகி உள்ளது. புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி மற்றும் காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணிகளுக்கிடையே நேரடி மோதல் நிலவுகிறது. 

அசாம் மாநிலத்தைப் பொறுத்தவரை அங்குள்ள 126 தொகுதிகளுக்கும் இன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தலைமையிலான பாஜக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க முனைப்பு காட்டும் நிலையில், அவர்களுக்குப் போட்டியாக காங்கிரஸ் தலைமையிலான அசோம் சன்மிலிதோ மோர்ச்சா கூட்டணி வலுவான போட்டியாளராக உள்ளது. .

தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி, இந்த மூன்று மாநிலங்களிலும் வாக்குப்பதிவு இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. இதையடுத்து, பதிவான வாக்குகள் அனைத்தும் பலத்த பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டு, வரும் மே 4 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களின் வாக்கு எண்ணிக்கையுடன் சேர்த்து எண்ணப்பட உள்ளன. அன்று மாலையே இந்த மாநிலங்களில் ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார் என்பது குறித்த முழுமையான முடிவுகள் தெரிந்துவிடும். 

 

9 April, 2026

  • 08:43 AM

    புதுச்சேரி, கேரளா மற்றும் அசாமில் இன்று விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு

    Assembly Elections 2026 : புதுச்சேரி, கேரளா மற்றும் அசாம் மாநிலங்களில் இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவ விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 08:17 AM

    மகப்பேறு விடுப்பு : அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய அப்டேட்

    Tamil Nadu Government : மூன்றாவது குழந்தைக்கு மகப்பேறு விடுப்பு எடுக்கும் பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு அரசு முக்கிய வழிகாட்டுதலைக் கொடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 07:57 AM

    கூகுள் பே பாக்கெட் மணி! கிளிக் செய்தாலே பணம் திருடப்படுமா? Fact Check

    கூகுள் பே பாக்கெட் மணி ஆப்சனை கிளிக் செய்தால் உங்கள் அக்கவுண்டில் உள்ள பணம் திருடப்படுமா? என்பது குறித்த உண்மை தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் விவரம்)

  • 06:41 AM

    ரேஷன் கடையிலேயே ரூ.5 லட்சம் இலவச மருத்துவ காப்பீடு!

    Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இனி ரேஷன் கடையிலேயே ரூ.5 லட்சம் இலவச மருத்துவ காப்பீடு கிடைக்கும். முழு விவரம்

  • 06:40 AM

    இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 9 வியாழக்கிழமை : 

    இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 9 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

