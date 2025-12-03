Tamil Nadu Rains Live: வலுவிழந்தது புயல்! சென்னையை மிரட்டும் மழை, விடுமுறை, தவெக விஜய் -முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Rains Live: 'திட்வா' புயல் ஏற்கனவே வலுவிழந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக (Deep Depression) மாறியுள்ளது. எனவே இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி மேலும் வலுவிழந்து சாதாராண காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக மாற வாய்ப்புள்ளது.
வலுவிழந்த புயல்: வலுவிழந்த புயல் சின்னம் மெதுவாக நகர்ந்ததால், சென்னை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு போன்ற மாவட்டங்களில் நேற்று (டிசம்பர் 2) மிகக் கனமழை முதல் கனமழை பெய்தது.
விடுமுறை: கனமழை காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் புதன்கிழமை (டிசம்பர் 3) அன்று பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது