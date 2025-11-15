English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Live: ஐபிஎல் 2026 Retention; டெட் தேர்வு; பீகார் முதலமைச்சர் யார்?; IND vs SA டெஸ்ட் - அப்டேட்ஸ்

November 15 Today Live News Updates: ஐபிஎல் 2026 வீரர்கள் தக்கவைப்பு பட்டியல், டெட் தேர்வு, அடுத்த பீகார் முதலமைச்சர், இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 15, 2025, 11:29 AM IST
    November 15 Today Live News Updates: உள்ளூர் முதல் ஐபிஎல் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ!

Live Blog

November 15 Today Live News Updates: ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு அனைத்து அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைக்கும் மற்றும் விடுவிக்கும் வீரர்களின் விவரங்களை (IPL 2026 Retentions) இன்று வெளியிடப்படும். பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் (Bihar Election Result) தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை தக்கவைத்துள்ள நிலையில், நிதிஷ் குமார் மீண்டும் முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்படுவாரா அல்லது பாஜக வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துமா என்ற கேள்வி தேசிய அளவில் எழுந்துள்ளது. பல்வேறு மாநிலங்களில் இன்று ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் முக்கிய செய்திகள், வானிலை நிலவரம், தங்கம் விலை நிலவரம், இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி (IND vs SA Test) உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

15 November, 2025

  • 11:25 AM

    மாணவர்களுக்கு ரு.50,000 ஊக்கத் தொகை தரும் தமிழக அரசு

    மாணவர்களுக்கு போட்டித் தேர்வின் மூலம் ரூ.50,000 ஊக்கத் தொகையாக வழங்குகிறது. இந்த ஊக்கத் தொகை பெற எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:53 AM

    Tamil Actor With Zero Flop Movies | ஒரு Flop படம் கூட கொடுக்காத தமிழ் ஹீரோ!

    ஒரு பிரபல தமிழ் ஹீரோ, தான் நடித்த அனைத்து படங்களையும் ஹிட் ஆக்கியிருக்கிறார். ரஜினி, கமல், விஜய் எல்லாம் கிடையாது. அந்த ஹீரோ யார் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)

  • 10:51 AM

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள கணக்கீடு

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள கணக்கீட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றம் வர வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான அலகுகளில் கோரப்பட்டுள்ள மாற்றம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:46 AM

    IPL 2026 Trade: ஐபிஎல் 2026 டிரேட் 

    சிஎஸ்கே - ஆர்ஆர் இடையிலான ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கரன் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் டிரேட் தற்போது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. வேறு யாரெல்லாம் டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 10:40 AM

    சென்னையில் கொட்டும் கனமழை

    வங்கக் கடலில் நாளை புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என டெல்டா வெதர்மேன் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து முழு விவரம் அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:03 AM

    அரியர் தொகை எப்போது கிடைக்கும்?

    8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பள உயர்வு எப்போது கிடைக்கும்? அரியர் தொகை எப்போது கிடைக்கும்? இதை பற்றி முழுமையாக இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:02 AM

    பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

    பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:59 AM

    MK Stalin On Bihar Election Result: பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து முக ஸ்டாலின்

    பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் என்பது அனைவருக்குமான பாடம் என தமிழ்நாடு முதலைமைச்சர் ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார். அவரின் முழு பதிவையும் இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்,

  • 09:56 AM

    Jammu Kashmir Explosion: ஸ்ரீநகர் நௌகாம் காவல் நிலையத்தில் வெடி விபத்து

    ஜம்மு காஷ்மீர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் உள்ள காவல் நிலையத்தில், பறிமுதல் செய்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிப்பொருட்களின் குவியல் நேற்றிரவு (நவ. 14) திடீரென வெடித்துச் சிதறியது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம்.

  • 09:54 AM

    IPL 2026 Releasing Players List: கழட்டிவிடப்படும் வீரர்கள்

    ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு 10 அணிகளும் இன்று யார் யாரை விடுவிக்க இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு கிளிக் செய்யலாம்.

  • 09:52 AM

    November 15 Rasipalan: நவம்பர் 15 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 29ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 15) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

