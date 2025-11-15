Live: ஐபிஎல் 2026 Retention; டெட் தேர்வு; பீகார் முதலமைச்சர் யார்?; IND vs SA டெஸ்ட் - அப்டேட்ஸ்

November 15 Today Live News Updates: ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு அனைத்து அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைக்கும் மற்றும் விடுவிக்கும் வீரர்களின் விவரங்களை (IPL 2026 Retentions) இன்று வெளியிடப்படும். பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் (Bihar Election Result) தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை தக்கவைத்துள்ள நிலையில், நிதிஷ் குமார் மீண்டும் முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்படுவாரா அல்லது பாஜக வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துமா என்ற கேள்வி தேசிய அளவில் எழுந்துள்ளது. பல்வேறு மாநிலங்களில் இன்று ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் முக்கிய செய்திகள், வானிலை நிலவரம், தங்கம் விலை நிலவரம், இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி (IND vs SA Test) உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.