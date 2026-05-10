IPL Live 13 பந்தில் அரைசதம்! லக்னோவை புரட்டி எடுத்த உர்வில் படேல்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியும், மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ஆர்சிபி அணியும் இன்று மோதுகின்றன. சென்னை மற்றும் மும்பை அணிகளுக்கு வெற்றி அவசியம்.
IPL Today Match இன்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் தங்களது முக்கியமான போட்டியில் விளையாடுகின்றன.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியும், மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ஆர்சிபி அணியும் இன்று மோதுகின்றன. சென்னை மற்றும் மும்பை அணிகளுக்கு வெற்றி அவசியம்.
உர்வில் படேல் அரை சதத்தில் டார்கெட்டை நோக்கி செல்லும் சிஎஸ்கே. பல ஆண்டு தடை உடையுமா?
சஞ்சு சாம்சன் அல்லது ருதுராஜ் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தால் சிஎஸ்கே எளிதாக வெற்றி பெற முடியும்.
சென்னை அணி 180 ரன்களுக்கு மேல் சேஸ் செய்து நீண்ட ஆண்டுகள் ஆகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டி சுவாரஸ்யத்தை அதிகமாக்கி உள்ளது.
CSK vs LSG சென்னை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னோ 204 ரன்களை இலக்காக வைத்துள்ளது.