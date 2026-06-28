/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE : பாக்யராஜ் இறுதிச்சடங்கு, FIFA WC - முடிந்தது குரூப் சுற்று

பழனி முருகன் கோயிலில் அர்ச்சகர், ஓதுவார், வேதகாம்பாடசாலை உள்ளிட்ட படிப்புகளில் முழுநேரம் மற்றும் பகுதிநேரம் சேருபவர்களுக்கு மாத உதவித்தொகையாக அதிகபட்சம் ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படும். முழு விவரம் இங்கே..
திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் சென்ற பெண்களை கடத்திச் சென்று நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து பணம் கேட்டு மிரட்டிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல் மீது குண்டா சட்டம் பாய்ந்ததுள்ளது (மேலும் படிக்க)
சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மின் மயானத்தில் பாக்யராஜ் உடல் தகனம் செய்யப்பட இருக்கிறது. தற்போது அங்கு அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், ராஜ் மோகன் ஆகியோர் அரசு சார்பில் பாக்யராஜின் உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செய்தனர். பாக்யராஜ் உடலுக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது.
சென்னை பாலவாக்கத்தில் போலியோ சொட்டு மருத்து முகாம் முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கிவைத்தார். குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து கொடுத்து நிகழ்வை முதலமைச்சர் தொடங்கிவைத்தார்.
சன்ரைசர்ஸ் அணிகளின் உரிமையாளர் காவ்யா மாறன் - இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஆகியோருக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற இருப்பதாக பிரபல நடிகர் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் தகவல். (மேலும் படிக்க)
தலைநகர் சென்னையில் நேற்று (ஜூன் 27) இரவு இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது. இந்த நிலையில், சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று கனமழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சென்னையில் பெய்த மழையின் அளவு குறித்தும் வெளியிட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேருபவர்களுக்கு ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக கூறி, சுமார் ரூ.100 கோடி செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கல்வியாளரும், திமுக நிர்வாகியுமான பி.டி. அரசகுமார் கைது (மேலும் படிக்க)
பாக்யராஜ் இறுதிச்சடங்கு: மறைந்த பிரபல நடிகரும், இயக்குநருமான பாக்யராஜின் இறுதிச்சடங்கு இன்று நடைபெறுகிறது. சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மின் மயானத்தில் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்படுகிறது. இன்று முழுவதும் படப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
போலியோ சொட்டு மருத்து: தமிழகம் முழுவதும் இன்று போலியோ சொட்டு மருத்து முகாம்கள் நடைபெறுகின்றன. 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இன்று காலை 8 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும்.
அயர்லாந்து vs இந்தியா: 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரில் விளையாட இந்திய அணி, அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. முதல் போட்டியில் இந்தியா படுதோல்வி அடைந்த நிலையில், கடைசி மற்றும் 2வது டி20ஐ போட்டி இன்று பெல்பாஸ்ட் நகரில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்திய நேரப்படி மாலை 6 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்கும். ஒருவேளை இந்த போட்டியில் இந்தியா தோற்றால், தொடரை இழக்க நேரிடும்.