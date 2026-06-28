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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE : பாக்யராஜ் இறுதிச்சடங்கு, FIFA WC - முடிந்தது குரூப் சுற்று

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : மறைந்த பிரபல நடிகர் பாக்யராஜ் இறுதிச்சடங்கு, தமிழ்நாடு முழுவதும் போலியா சொட்டு மருத்து முகாம், இந்தியா - அயர்லாந்து 2வது டி20 போட்டி, பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ!

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:40 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE : பாக்யராஜ் இறுதிச்சடங்கு, FIFA WC - முடிந்தது குரூப் சுற்று
Image Credit: Image Credit : Tamilnadu Live Updates June 28 | Image Source : X
28 June 2026 11:39 AM (IST)

பழனி முருகன் அர்ச்சகர் பயிற்சி : யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

பழனி முருகன் கோயிலில் அர்ச்சகர், ஓதுவார், வேதகாம்பாடசாலை உள்ளிட்ட படிப்புகளில் முழுநேரம் மற்றும் பகுதிநேரம் சேருபவர்களுக்கு மாத உதவித்தொகையாக அதிகபட்சம் ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படும். முழு விவரம் இங்கே..

28 June 2026 11:35 AM (IST)

திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தில் ஷாக் சம்பவம்

திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் சென்ற பெண்களை கடத்திச் சென்று நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து  பணம் கேட்டு மிரட்டிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல் மீது குண்டா சட்டம் பாய்ந்ததுள்ளது (மேலும் படிக்க)

28 June 2026 10:58 AM (IST)

Bhagyaraj Funeral Live : 72 குண்டுகள் முழுங்க அரசு மரியாதை

சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மின் மயானத்தில் பாக்யராஜ் உடல் தகனம் செய்யப்பட இருக்கிறது. தற்போது அங்கு அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், ராஜ் மோகன் ஆகியோர் அரசு சார்பில் பாக்யராஜின் உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செய்தனர். பாக்யராஜ் உடலுக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது.

28 June 2026 10:38 AM (IST)

Polio Vaccine Camp : போலியோ மருந்து கொடுத்த CM விஜய்

சென்னை பாலவாக்கத்தில் போலியோ சொட்டு மருத்து முகாம் முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கிவைத்தார். குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து கொடுத்து நிகழ்வை முதலமைச்சர் தொடங்கிவைத்தார்.

28 June 2026 10:13 AM (IST)

Kavya Maran - Anriudh Marriage : காவ்யா மாறன் - அனிருத் கல்யாணம்

சன்ரைசர்ஸ் அணிகளின் உரிமையாளர் காவ்யா மாறன் - இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஆகியோருக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற இருப்பதாக பிரபல நடிகர் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் தகவல். (மேலும் படிக்க)

28 June 2026 09:55 AM (IST)

சென்னை வானிலை அப்டேட்

தலைநகர் சென்னையில் நேற்று (ஜூன் 27) இரவு இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது. இந்த நிலையில், சென்னையில்  பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று கனமழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சென்னையில் பெய்த மழையின் அளவு குறித்தும் வெளியிட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

 

28 June 2026 09:54 AM (IST)

ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேருபவர்களுக்கு ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

28 June 2026 09:47 AM (IST)

P.T. Arasakumar Arrest : பி.டி. அரசகுமார் கைது

தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக கூறி, சுமார் ரூ.100 கோடி செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கல்வியாளரும், திமுக நிர்வாகியுமான பி.டி. அரசகுமார் கைது (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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