LIVE : அமித் ஷா அதிரடி பேச்சு, திமுக பதிலடி, டிக்டாக் செயலி அப்டேட், தமிழ்நாட்டு தங்க மகள்- இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

புரட்டாசியில் இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா
Tamil Nadu : புரட்டாசி மாதத்தில் வைணவத் திருக்கோயில்களுக்கு கட்டணமில்லா ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் (முழு விவரம்)
8th CPC Salary Calculator: ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் ஆவல்
கிரேட் பே 4800-8000 ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? பிடிப்புகள் போக கையில் எவ்வளவு ஊதியம் கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
முத்ரா மற்றும் PMEGP திட்டம் : ரூ.20 லட்சம் லோன்
Central Government : முத்ரா மற்றும் PMEGP திட்டம் லோன் திட்டங்கள் குறித்து மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய தகவலை தெரிவித்துள்ளது. (முழு விவரம்)
UPI 3.0 Latest News: UPI 3.0 இல் வரவுள்ள முக்கிய மாற்றம் என்ன?
UPI -இன் அடுத்த கட்ட அப்கிரேட்டில் வீட்டில் உள்ள ஸ்மார்ட் டிவி, குளிர்சாதன பெட்டி மற்றும் கார் போன்ற ஸ்மார்ட் சாதனங்களும் இனி பயனர்களுக்காக UPI கட்டணங்களை செலுத்தும். இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
ரேஷன் அரிசி ஏன் சாப்பிட வேண்டும்?
Ration Rice : ரேஷன் அரிசி மற்றும் பள்ளிகளில் விநியோகிக்கப்படும் ரேஷன் அரிசி குறித்து மத்திய அரசு முக்கிய விளக்கத்தை நாடாளுமன்றத்தில் கொடுத்துள்ளது.(முழு விவரம்)
தினேஷ் கார்த்திக் கேள்வி
Dinesh Karthik : ஆசியக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இடம் மறுக்கப்பட்டது நியாயமா? என தினேஷ் கார்த்திக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.(முழு விவரம்)
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை குட் நியூஸ்!
Tamil Nadu Government : உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு விபத்து மரண இழப்பீடு தொகை 2 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)
விவசாயிகள் சொந்த நிலம் வாங்க விண்ணப்பிக்கலாம்
TN Govt : விவசாய கூலிகளாக இருப்பவர்கள் சொந்த நிலம் வாங்க தாட்கோ நிறுவனத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 23 சனி
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 23 சனிக்கிழமை இந்த ராசிகளுக்கு சவால் நிறைந்ததாக இருக்கும். முழு விவரம்