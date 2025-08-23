English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIVE : அமித் ஷா அதிரடி பேச்சு, திமுக பதிலடி, டிக்டாக் செயலி அப்டேட், தமிழ்நாட்டு தங்க மகள்- இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu LIVE : நெல்லையில் பேசிய அமித்ஷா திமுக மீது பல அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டு, திமுக துணைப்பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா பதிலடி, டிக்டாக் செயலி குறித்து மத்திய அரசு விளக்கம், தங்கம் வென்ற இளவேனில் வாலறிவன் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்....

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 23, 2025, 11:18 AM IST
    Tamilnadu Live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு 10.... யாருடைய சம்பளம் மிக அதிகமாக உயரும் தெரியுமா?
சென்னை - திருச்செந்தூர் - ராமேஸ்வரம்... 3 நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு!
EPS மாத ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்
23 August, 2025

  • 11:09 AM

    புரட்டாசியில் இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா 

    Tamil Nadu : புரட்டாசி மாதத்தில் வைணவத் திருக்கோயில்களுக்கு கட்டணமில்லா ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் (முழு விவரம்)

  • 11:04 AM

    8th CPC Salary Calculator: ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் ஆவல்

    கிரேட் பே 4800-8000 ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? பிடிப்புகள் போக கையில் எவ்வளவு ஊதியம் கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

  • 10:32 AM

    முத்ரா மற்றும் PMEGP திட்டம் : ரூ.20 லட்சம் லோன் 

    Central Government : முத்ரா மற்றும் PMEGP திட்டம் லோன் திட்டங்கள் குறித்து மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய தகவலை தெரிவித்துள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:58 AM

    UPI 3.0 Latest News: UPI 3.0 இல் வரவுள்ள முக்கிய மாற்றம் என்ன?

    UPI -இன் அடுத்த கட்ட அப்கிரேட்டில் வீட்டில் உள்ள  ஸ்மார்ட் டிவி, குளிர்சாதன பெட்டி மற்றும் கார் போன்ற ஸ்மார்ட் சாதனங்களும் இனி பயனர்களுக்காக UPI கட்டணங்களை செலுத்தும். இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

  • 09:25 AM

    ரேஷன் அரிசி ஏன் சாப்பிட வேண்டும்?

    Ration Rice : ரேஷன் அரிசி மற்றும் பள்ளிகளில் விநியோகிக்கப்படும் ரேஷன் அரிசி குறித்து மத்திய அரசு முக்கிய விளக்கத்தை நாடாளுமன்றத்தில் கொடுத்துள்ளது.(முழு விவரம்)

  • 09:24 AM

    தினேஷ் கார்த்திக் கேள்வி

    Dinesh Karthik : ஆசியக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இடம் மறுக்கப்பட்டது நியாயமா? என தினேஷ் கார்த்திக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.(முழு விவரம்)

  • 09:23 AM

    உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை குட் நியூஸ்! 

    Tamil Nadu Government : உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு விபத்து மரண இழப்பீடு தொகை 2 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:23 AM

    விவசாயிகள் சொந்த நிலம் வாங்க விண்ணப்பிக்கலாம்

    TN Govt : விவசாய கூலிகளாக இருப்பவர்கள் சொந்த நிலம் வாங்க தாட்கோ நிறுவனத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:22 AM

    இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 23 சனி 

    இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 23 சனிக்கிழமை இந்த ராசிகளுக்கு சவால் நிறைந்ததாக இருக்கும். முழு விவரம்

