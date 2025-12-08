LIVE : நாடாளுமன்றத்தில் வந்தே மாதரம், இண்டிகோ விமான ரத்து, இந்திய ரயில்வே குட் நியூஸ் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Live Today : மத்திய அரசின் அறிவிப்புகள், தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் மற்றும் இன்றைய நாளில் நடக்கும் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Aranthangi Nisha Weight Loss Journey | 50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா!
பிரபல நகைச்சுவை கலைஞரும், நடிகையுமான அரந்தாங்கி நிஷா தான் உடல் எடை குறைத்த விஷயத்தை இணையத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். அவர், எடை குறைத்தது எப்படி என்பதை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
இலவச ரேஷன் அட்டை அப்டேட்
ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மெகா குட் நியூஸ்.. அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு! (மேலும் படிக்க)
பஞ்சாங்க யோகம்: 2026ல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்தான்!
Panchank Yog 2026: பஞ்சாங்க யோகத்தால், 2026ல் சில ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கிறீர்கள். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கின்றன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
Indian Railways : இண்டிகோ பிரச்சனை.. சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
Indian Railways: இண்டிகோ விமான பிரச்சனை நீடிக்கும் நிலையில், இந்திய ரயில்வே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்குவது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)
தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு வந்தாச்சு
TN Government : தமிழ்நாட்டு மாணவ, மாணவிகளே மாதம் ரூ.50,000 மற்றும் ரூ.12,000 உதவித்தொகை பெற இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
EPFO Pension Rules: பிஎப் பென்சன் யாருக்கு கிடைக்கும்?
EPFO : ஒருவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்தால், அவர்களில் குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) யாருக்குக் கிடைக்கும்?. இபிஎப்ஓ பென்சன் விதிமுறைகள் (EPFO Pension Rules) என்ன? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை :
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தவறான வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்கள் என்ன செய்வது? என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
பெண்களுக்கு அரசு கொடுத்த குஷியான அப்டேட்!
Nannilam Scheme : பெண்கள் 5 ஏக்கர் வரையில் நிலம் வாங்க வழிவகை செய்யும் நன்னிலம் திட்டம் குறித்த குஷியான அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே. (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் :
Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன், டிசம்பர் 8 திங்கள் : எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)