  • LIVE : நாடாளுமன்றத்தில் வந்தே மாதரம், இண்டிகோ விமான ரத்து, இந்திய ரயில்வே குட் நியூஸ் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : நாடாளுமன்றத்தில் வந்தே மாதரம், இண்டிகோ விமான ரத்து, இந்திய ரயில்வே குட் நியூஸ் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

TamilNadu Live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:34 AM IST
Live Blog

Tamil Nadu Live Today : மத்திய அரசின் அறிவிப்புகள், தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் மற்றும் இன்றைய நாளில் நடக்கும் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

8 December, 2025

  • 10:33 AM

    Aranthangi Nisha Weight Loss Journey | 50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! 

    பிரபல நகைச்சுவை கலைஞரும், நடிகையுமான அரந்தாங்கி நிஷா தான் உடல் எடை குறைத்த விஷயத்தை இணையத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். அவர், எடை குறைத்தது எப்படி என்பதை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 10:28 AM

    இலவச ரேஷன் அட்டை அப்டேட்

    ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மெகா குட் நியூஸ்.. அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு! (மேலும் படிக்க)

  • 10:17 AM

    பஞ்சாங்க யோகம்: 2026ல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்தான்!

    Panchank Yog 2026: பஞ்சாங்க யோகத்தால், 2026ல் சில ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கிறீர்கள். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கின்றன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:14 AM

    Indian Railways : இண்டிகோ பிரச்சனை.. சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு 

    Indian Railways: இண்டிகோ விமான பிரச்சனை நீடிக்கும் நிலையில், இந்திய ரயில்வே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்குவது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:17 AM

    தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு வந்தாச்சு

    TN Government : தமிழ்நாட்டு மாணவ, மாணவிகளே மாதம் ரூ.50,000 மற்றும் ரூ.12,000 உதவித்தொகை பெற இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 09:17 AM

    EPFO Pension Rules: பிஎப் பென்சன் யாருக்கு கிடைக்கும்?

    EPFO : ஒருவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்தால், அவர்களில் குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) யாருக்குக் கிடைக்கும்?. இபிஎப்ஓ பென்சன் விதிமுறைகள் (EPFO Pension Rules) என்ன? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 09:16 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தவறான வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்கள் என்ன செய்வது? என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 09:15 AM

    பெண்களுக்கு அரசு கொடுத்த குஷியான அப்டேட்!

    Nannilam Scheme : பெண்கள் 5 ஏக்கர் வரையில் நிலம் வாங்க வழிவகை செய்யும் நன்னிலம் திட்டம் குறித்த குஷியான அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே. (முழு விவரம்)

  • 09:15 AM

    இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் : 

    Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன், டிசம்பர் 8 திங்கள் : எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

