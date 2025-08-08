English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIVE : ராகுல் காந்தி பகீர் குற்றச்சாட்டு, பிரதமருக்கு பிரகாஷ் ராஜ் சரமாரி கேள்வி - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE : தேர்தல் ஆணையம் மீது ராகுல் காந்தி ஆதாரத்துடன் வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது. இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிரகாஷ் ராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் மிக முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 8, 2025, 09:36 AM IST
    Tamilnadu LIVE Today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Live Blog

Tamilnadu LIVE Today : கடந்த மக்களவை தேர்தலில் வாக்காளர்கள் அதிகம் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்ததாக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பகீர் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் ஆதாரங்களையும் வெளியிட்டுள்ளார். குறிப்பாக கர்நாடகாவில் மட்டும் பல ஆயிரம் போலி வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றதாகவும் ராகுல்காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இதுதொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தி விளக்கம் கொடுப்பாரா? என பிரகாஷ் ராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இது தவிர கனமழை, ரேஷன் கார்டு, ஓய்வூதியம் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

8 August, 2025

  • 09:33 AM

    சஞ்சு சாம்சன் வைத்த கோரிக்கை

    Sanju Samson ; ராஜஸ்தான் அணியில் என்னை தக்க வைக்காமல், ஐபிஎல் 2026 ஏலத்துக்கு முன்னதாக விடுவிக்குமாறு என சஞ்சு சாம்சன் கேட்டுக் கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:32 AM

    தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

    Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம், பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொதுவிநியோக திட்ட குறைகளை பல்வேறு மாவட்ட பொதுமக்கள் 9 ஆம் தேதி தெரிவிக்கலாம் (முழு விவரம்)

  • 09:32 AM

    தமிழ்நாடு முழுவதும் இலவச மருத்துவ முகாம்! 

    தமிழ்நாடு முழுவதும் சனிக்கிழமை நடக்கும் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாமில் பொதுமக்கள் தவறாமல் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:31 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அறிவிப்பு! 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பத்தில் என்னென்ன தகவல்கள் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:30 AM

    இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 8 வெள்ளி : 

    இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 8 வெள்ளி, சில ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் நாள் இன்று. அவை எந்த ராசிகள் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

