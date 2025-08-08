LIVE : ராகுல் காந்தி பகீர் குற்றச்சாட்டு, பிரதமருக்கு பிரகாஷ் ராஜ் சரமாரி கேள்வி - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE Today : கடந்த மக்களவை தேர்தலில் வாக்காளர்கள் அதிகம் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்ததாக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பகீர் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் ஆதாரங்களையும் வெளியிட்டுள்ளார். குறிப்பாக கர்நாடகாவில் மட்டும் பல ஆயிரம் போலி வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றதாகவும் ராகுல்காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இதுதொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தி விளக்கம் கொடுப்பாரா? என பிரகாஷ் ராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இது தவிர கனமழை, ரேஷன் கார்டு, ஓய்வூதியம் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....