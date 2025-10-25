English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LIVE : மோந்தா புயல், சென்னை மழை, வானிலை அப்டேட், 3வது ஒருநாள் போட்டி - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu LIVE : மோந்தா புயல் (montha cyclone), சென்னையில் மிதமான மழை, வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அப்டேட், இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது ஒருநாள் போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள் 

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 25, 2025, 10:52 AM IST
    LIVE Tamil Nadu News: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Live Blog

Tamilnadu LIVE Today : மோந்தா புயல் (montha cyclone) லேட்டஸ்ட் அப்டேட், வங்க கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவானது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலைப்பெறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்ககடலில் நிலவிய தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று (25.10.2025) காலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுபெற்றது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், 48 மணி நேரத்திற்குள் புயலாகவும் மாறக்கூடும். மச்சிலிப்பட்டனம்-விசாகப்பட்டினம் இடையே கரையை கடக்கும் புயல். அக்ட் 27ல் உருவாக இருக்கும் மோன்தா புயல் ஆந்திர மாநிலம் மச்சிலிப்பட்டணம் மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே காக்கிநாடா அருகில் அக்ட் 28ல் கரையை கடக்க வாய்ப்பு.

புயல் ஆந்திரா நோக்கி சென்றாலும் அக்ட் 27, 28 சென்னை உள்ளிட்ட வடகோடி மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்பு உள்ளது. இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது, பிஎப் தொடர்பாக தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு முக்கிய அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளது. இது தவிர இன்றைய நாளின் மிக முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

25 October, 2025

  • 10:51 AM

    Sanju Samson Trade: சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே டிரேட்

    சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் செய்வதில் இருந்து சிஎஸ்கே பின்வாங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ராஜஸ்தான் வைத்த 3 டிமாண்ட்களை சிஎஸ்கே நிராகரித்ததாக கூறப்படுகிறது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:30 AM

    சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்

    அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாக உள்ளார். சனி பகவானுக்கு சில ராசிகளை மிகவும் பிடிக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:17 AM

    கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறைக்கு ஊருக்கு போறீங்களா?

    அரையாண்டு, கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (அக்டோபர் 25) தொடங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது குறித்து முழு விவரம் அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும். 

     

  • 09:58 AM

    Dearness Allowance Hike: ஹரியானா அரசு

    சுமார் 6 லட்ச அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக அகவிலைப்படியை உயர்த்தி இந்த மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

  • 09:58 AM

    பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

    பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை பெற விவசாயிகள் e-KYC-ஐ முடிப்பது ஏன் முக்கியம்? இதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 08:59 AM

    பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! 

    Tamil Nadu Government : திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேளாண் பட்டதாரிகள் உழவர் நல சேவை மையங்கள் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 08:58 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 14 மாவட்டத்தினர் இனி விண்ணப்பிக்க முடியாது. முழு விவரம்

  • 08:57 AM

    EPFO : லஞ்சம் கொடுத்தாலோ, வாங்கினாலோ கடும் நடவடிக்கை!

    EPFO-வில் ஊழலுக்கு இடமில்லை, லஞ்சம் கொடுத்தாலோ, வாங்கினாலோ கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 08:57 AM

    பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்!

    Tamil Nadu Government : பெண்கள் துணை மருத்துவ சான்றிதழ் படிப்புகளில் சேர்ந்தால் மாதம் ரூ.2000 உதவித் தொகை கிடைக்கும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 08:56 AM

    இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 25 சனிக்கிழமை 

    Today Rasipalan : இன்று, அக்டோபர் 25, 2025, சனிக்கிழமைக்கான 12 ராசிகளின் பொதுவான பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

