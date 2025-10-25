LIVE : மோந்தா புயல், சென்னை மழை, வானிலை அப்டேட், 3வது ஒருநாள் போட்டி - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu LIVE Today : மோந்தா புயல் (montha cyclone) லேட்டஸ்ட் அப்டேட், வங்க கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவானது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலைப்பெறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்ககடலில் நிலவிய தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று (25.10.2025) காலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுபெற்றது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், 48 மணி நேரத்திற்குள் புயலாகவும் மாறக்கூடும். மச்சிலிப்பட்டனம்-விசாகப்பட்டினம் இடையே கரையை கடக்கும் புயல். அக்ட் 27ல் உருவாக இருக்கும் மோன்தா புயல் ஆந்திர மாநிலம் மச்சிலிப்பட்டணம் மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே காக்கிநாடா அருகில் அக்ட் 28ல் கரையை கடக்க வாய்ப்பு.
புயல் ஆந்திரா நோக்கி சென்றாலும் அக்ட் 27, 28 சென்னை உள்ளிட்ட வடகோடி மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்பு உள்ளது. இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது, பிஎப் தொடர்பாக தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு முக்கிய அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளது. இது தவிர இன்றைய நாளின் மிக முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...