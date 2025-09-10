English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIVE : டெட் தேர்வு முக்கிய அப்டேட் ஆசிய கோப்பை, இந்தியா மேட்ச் இன்று

Tamilnadu Live : டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள், ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சொன்ன குட் நியூஸ், ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று இந்தியா போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 10, 2025, 09:53 AM IST
    Tamil Nadu live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Live Blog

10 September, 2025

  • 09:53 AM

    Central Government Employees: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களால் நிவாரணம்

     

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முத்தான 3 செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. இவை அவர்களது நிதி நிலையை ஜெட் வேகத்தில் உயர்த்தும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:30 AM

    Sevvai Peyarchi Palangal: செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்

    செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிகமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:09 AM

    பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! 

    Tamilnadu Government : நன்னிலம் திட்டத்தில் 5 ஏக்கர் வரை சொந்த நிலம் வாங்க பெண்கள் இ-சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது (முழு விவரம்)

  • 09:08 AM

    தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! 

    Tamil Nadu Government : பெண்கள், விவசாயிகள் ரூ.2 கோடி வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 09:07 AM

    இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை

    இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை  மேஷம் முதல் மீனம் வரை திடீர் பண வரவு எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இருக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... (முழு விவரம்)

