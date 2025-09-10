LIVE : டெட் தேர்வு முக்கிய அப்டேட் ஆசிய கோப்பை, இந்தியா மேட்ச் இன்று

Tamilnadu Live : டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள், ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சொன்ன குட் நியூஸ், ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று இந்தியா போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Central Government Employees: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களால் நிவாரணம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முத்தான 3 செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. இவை அவர்களது நிதி நிலையை ஜெட் வேகத்தில் உயர்த்தும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Sevvai Peyarchi Palangal: செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்
செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிகமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்!
Tamilnadu Government : நன்னிலம் திட்டத்தில் 5 ஏக்கர் வரை சொந்த நிலம் வாங்க பெண்கள் இ-சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது (முழு விவரம்)
தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்!
Tamil Nadu Government : பெண்கள், விவசாயிகள் ரூ.2 கோடி வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை திடீர் பண வரவு எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இருக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... (முழு விவரம்)