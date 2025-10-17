LIVE : தீபாவளி போனஸ், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ், பிஎம் கிசான் தொகை அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu LIVE Today: டாஸ்மாக், கூட்டுறவுத்துறை, பால்வளத்துறை ஊழியர்களுக்கு 20 விழுக்காடு தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு போனஸ் தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகளுக்கு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்பட உள்ளது. இதனை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து புதிய பயனாளிகளை இறுதி செய்யும் பணி சூடுபிடித்துள்ளது. பிஎம் கிசான் தொகை அப்டேட்டும் வெளியாகியுள்ளது. இதுதவிர இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....