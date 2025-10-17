English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  LIVE : தீபாவளி போனஸ், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ், பிஎம் கிசான் தொகை அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : தீபாவளி போனஸ், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ், பிஎம் கிசான் தொகை அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu LIVE : தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ், பிஎம் கிசான் தொகை அப்டேட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 17, 2025, 10:34 AM IST
    Tamilnadu LIVE Today: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

Live Blog

Tamilnadu LIVE Today: டாஸ்மாக், கூட்டுறவுத்துறை, பால்வளத்துறை ஊழியர்களுக்கு 20 விழுக்காடு தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு போனஸ் தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகளுக்கு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்பட உள்ளது. இதனை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து புதிய பயனாளிகளை இறுதி செய்யும் பணி சூடுபிடித்துள்ளது. பிஎம் கிசான் தொகை அப்டேட்டும் வெளியாகியுள்ளது. இதுதவிர இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

17 October, 2025

  • 10:31 AM

    வங்கிகளில் உள்ள தாத்தா, பாட்டி பணம் - வாரிசுகள் பெறுவது எப்படி?

    RBI New Rules, Unclaimed Bank Money : வங்கிகளில் உரிமை கோரப்படாமல் உள்ள பணத்தை வாரிசுகள் பெறுவது எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 10:31 AM

    பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

    விவசாயிகளுக்கான பிரபல திட்டமான பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பெரிய மோசடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.

  • 09:30 AM

    8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?

    8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்? இதற்கான டைம்லைன் என்ன? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 09:21 AM

    தீபாவளி போனஸ்! அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்

    Tamil Nadu Govt Diwali Bonus 2025: டாஸ்மாக், கூட்டுறவுத்துறை, பால்வளத்துறை ஊழியர்களுக்கு 20 விழுக்காடு போனஸ் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.(முழு விவரம்)

  • 09:20 AM

    பிஎம் கிசான் 21வது தவணை தொகை : 

    PM Kisan 21st Installment Update: பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 21வது தவணைத்தொகை பெற விவசாயிகள் செய்ய வேண்டிய முக்கிய அப்டேட் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:20 AM

    தீபாவளி பட்டாசு வெடிக்க கட்டுப்பாடு!

    Tamil Nadu Government : தீபாவளி பண்டிகையின்போது பட்டாசுகளை வெடிக்க விதிக்கப்பட்டுள்ள நேரக்கட்டுப்பாடு குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:18 AM

    யார் யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும்?

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : துணை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்த சூப்பர் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கும் நிலையில், யார் யாருக்கெல்லாம் கட்டாயம் ரூ.1000 கிடைக்கும்? என்பதை பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 09:17 AM

    இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்..!!

    Rasi palan : இன்று வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 17, 2025 -க்கான பொதுவான ராசிபலன்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் தனிப்பட்ட பலன்களை இங்கே அறந்துகொள்ளுங்கள் (விவரம்)

