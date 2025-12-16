English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LIVE : ஐபிஎல் மினி ஏலம், தமிழ்நாடு அரசியல் அப்டேட்ஸ் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : ஐபிஎல் மினி ஏலம், தமிழ்நாடு அரசியல் அப்டேட்ஸ் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Live : ஐபிஎல் மினி ஏலம் இன்று நடக்க உள்ளது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டடுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:18 AM IST
    Tamil Nadu live news : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Live Blog

Tamil Nadu Live Today : ஐபிஎல் மினி ஏலம் இன்று, அதிமுக விருப்ப மனு வாங்குவது, திமுகவின் முக்கிய அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

 

16 December, 2025

  • 09:18 AM

    பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை

    Tamil Nadu school holidays : பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை உள்ளிட்ட இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 09:17 AM

    NEEDS Scheme : நீட்ஸ் திட்டம் என்றால் என்ன? 

    NEEDS Scheme : நீட்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் 25 விழுக்காடு வரை முதலீட்டு மானியத்துடன் கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:16 AM

    ஐபிஎல் 2026 மார்ச் 26 முதல் தொடக்கம் 

    ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் இன்று நடக்கும் நிலையில், போட்டி தொடங்கும் தேதி குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது.  (முழு விவரம்)

  • 09:16 AM

    இன்றைய ராசிபலன் : மார்கழி 1, செவ்வாய் 

    Rasipalan : இன்றைய ராசி பலன், மார்கழி 1, மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

