LIVE : ஐபிஎல் மினி ஏலம், தமிழ்நாடு அரசியல் அப்டேட்ஸ் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Live : ஐபிஎல் மினி ஏலம் இன்று நடக்க உள்ளது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டடுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Tamil Nadu Live Today : ஐபிஎல் மினி ஏலம் இன்று, அதிமுக விருப்ப மனு வாங்குவது, திமுகவின் முக்கிய அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை
Tamil Nadu school holidays : பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை உள்ளிட்ட இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
NEEDS Scheme : நீட்ஸ் திட்டம் என்றால் என்ன?
NEEDS Scheme : நீட்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் 25 விழுக்காடு வரை முதலீட்டு மானியத்துடன் கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (முழு விவரம்)
ஐபிஎல் 2026 மார்ச் 26 முதல் தொடக்கம்
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் இன்று நடக்கும் நிலையில், போட்டி தொடங்கும் தேதி குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன் : மார்கழி 1, செவ்வாய்
Rasipalan : இன்றைய ராசி பலன், மார்கழி 1, மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)