LIVE : கரூர் வழக்கு, வடகிழக்கு பருவமழை, இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்ச் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live Today: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் நடிகர் விஜய் கரூரில் பரபரப்புரை செய்தபோது 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைத்துள்ளது. இந்த விசாரணைக்குழுவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் மனுதாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த மனு இன்று விசாரிக்கப்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அப்டேட், இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடங்குகிறது என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள்....