LIVE : கரூர் வழக்கு, வடகிழக்கு பருவமழை, இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்ச் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live : கரூர் விவகாரத்தில் சிறப்பு விசாரணைக்குழு எதிராக தமிழக வெற்றிக்கழகம் தொடர்ந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை, வடகிழக்கு பருவமழை குறித்த அப்டேட், இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்ச் இன்று உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்...  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:30 AM IST
    Tamil Nadu Live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Live Blog

Tamil Nadu Live Today: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் நடிகர் விஜய் கரூரில் பரபரப்புரை செய்தபோது 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைத்துள்ளது. இந்த விசாரணைக்குழுவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் மனுதாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த மனு இன்று விசாரிக்கப்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அப்டேட், இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடங்குகிறது என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள்....

10 October, 2025

  • 09:27 AM

    IND vs WI Toss Update: டாஸ் வென்ற இந்தியா... படு குஷியில் சுப்மான் கில் 

    டெல்லியில் நடைபெறும் மேற்கு இந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி டாஸ் வென்ற நிலையில், கேப்டன் சுப்மான் கில் அதிகம் சந்தோஷப்பட்டார். இது ஏன் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கவும். 

  • 09:20 AM

    விவசாயிகளுக்கு மிக முக்கியமான செய்தி! 

    Central Government : விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் வகையில் ஒரு முக்கிய அப்டேட்டை மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது. இ-நாம் வெப்சைட் இப்போது மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:19 AM

    தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்!

    Tamil Nadu Government: தமிழ்நாடு அரசு படித்து வேலைவாய்பற்ற இளைஞர்களுக்கு 15 விழுக்காடு மானியத்துடன் 15 லட்சம் ரூபாய் தொழில் கடன் வழங்குகிறது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 09:18 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக எத்தனை பேர் சேர்க்கப்பட்டு அவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படும்? என்பது குறித்த அப்டேட் பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 09:18 AM

    ரேஷன் கார்டு முக்கிய அறிவிப்பு! 

    Ration Card : அக்டோபர் மாத த்துக்கான ரேஷன் கார்டு குறைதீர்ப்பு முகாம்களுக்கான தேதி வெளியானது. சென்னை, திருப்பூர் மாவட்ட மக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:17 AM

    இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 10 வெள்ளிக்கிழமை 

    RasiPalan : இன்று, அக்டோபர் 10, 2025, வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் ராசிக்கான பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்று சந்திரன் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இன்று கன்னி மற்றும் துலாம் ராசிகளுக்கு சந்திராஷ்டமம் உள்ளது. (முழு விவரம்)

