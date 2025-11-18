LIVE : SIR சிறப்பு முகாம், வாக்காளர் பட்டியல் குழப்பம், திமுக பகீர் குற்றச்சாட்டு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

TamilNadu LIVE : SIR படிவங்களை பூர்த்தி செய்ய வசதியாக சென்னையில் இன்று முதல் சிறப்பு முகாம், தமிழ்நாட்டில் பீகார் வாக்காளர்களா? என்ற குழப்பம், கனமழை, பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்..
TamilNadu LIVE : SIR படிவங்களை பூர்த்தி செய்ய வசதியாக சென்னையில் இன்று முதல் சிறப்பு முகாம், தமிழ்நாட்டில் பீகார் வாக்காளர்களா? என்ற குழப்பம், கனமழை, பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்..
மொபைல் மூலம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை
New voter ID : உங்கள் கைகளில் இருக்கும் மொபைல் மூலம் வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்வோம். (முழு விவரம்)
புனித பயணம் செல்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு
புனித பயணம் மேற்கொண்டவர்களுக்கு தமிழக அரசு மானியமாக ரூ.60,000 வழங்குகிறது. மானிய தொகையை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
மாநில அரசு அளித்த நிவாரணம்
முதியோர் ஓய்வூதியத்தை குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது மாநில அரசாங்கம் எடுத்துள்ளது. இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு பெரிய மனசு.. நண்பருக்கு சர்ப்ரைஸ்!
Pradeep Ranganathan gift: நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் தனது நண்பர் ரமேஷ் நாராயணனுக்கு கார் ஒன்றை பரிசளித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
Reason Why Nayanthara Never Acted With Kamal | நயன்தாரா-கமல் சேர்ந்து நடிக்காதது ஏன்?
இந்திய சினிமாவின் லெஜண்ட் நடிகராக இருப்பவர், கமல்ஹாசன். தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர், நயன்தாரா. தங்களது திரை வாழ்க்கையில் உச்சத்தில் இருக்கும் இவர்கள் இருவருமே, இதுவரை ஒரு படத்தில் கூட சேர்ந்து நடித்ததில்லை. அது ஏன் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)
நயன்தாரா ஸ்பெஷல்
நயன்தாரா 'நோ' சொன்ன மெகா ஹிட் திரைப்படங்கள் (மேலும் படிக்க)
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட்:
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தகுதியில்லாதவர்கள் குறித்துபுகார் அளிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)
10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.இந்த பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு முடித்திருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யுவும்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
நாளை பிரதமர் மோடி கோவையிலிருந்து பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை வெளியிடுகிறார். இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
KKR செல்லும் மதீஷா பதிரானா? CSK செய்த மிகப்பெரிய தவறு!
KKR Secret Talks With CSK For Madheesh Patirana: ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மதீஷா பதிரானாவை விடுவித்த நிலையில், அவரை வாங்க கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஆர்வம் காட்டுவதாக தெரிகிறது. (மேலும் படிக்க)
Nayanthara Face Before Cinema | சினிமாவிற்கு வரும் முன் நயன்தாராவின் முகம்!
தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார், நயன்தாரா. இவர், சினிமாவிற்கு வரும் முன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? இவர் முகம் இளமை காலத்தில் எப்படி இருந்தது? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
Delhi Air Pollution News | டெல்லி-என்.சி.ஆர் காற்றின் தரக் குறியீடு (AQI) மோசம்.
Grap 4 & Rules: டெல்லி காற்றின் தரம் AQI 600 ஐ நெருங்குகிறது. GRAP-4 அமல். ஒவ்வொரு GRAP நிலையின் கீழும் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்? காற்றின் தரக் குறியீடு என்றால் என்ன? (மேலும் படிக்க)
ஜீவன் பிரமான் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
ஓய்வூதியதாரர்கள் முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான எளிய வழிமுறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Schools Holiday News | எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை?
Rain Alert School Leave: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில, கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருவதால், பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டு உள்ளது.. (முழு விவரம்)
தென்மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை அலர்ட்
தென் மாவட்டங்களில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு மிக கனமழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான். இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
நாளை சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும் (மேலும் படிக்க)
பொறியியல், டிப்ளோமா, ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்!
Tamil Nadu Govt: பொறியியல், டிப்ளோமா முடித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு நிறுவனம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது ஊதியக்குழுவில் அவர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள் காத்திருக்கின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பீகார் மக்களை தமிழ்நாட்டு வாக்காளராக மாற்ற திட்டம்?
Tamil Nadu SIR Revision : இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் SIR (வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்) பணிகள், பீகார் மக்கள் தமிழ்நாட்டில் வாக்குரிமை பெற வழிவகை செய்வதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. (முழு விவரம்)
தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!
Tamil Nadu Government : முதலமைச்சரின் உழவர் நல சேவை மையம் அமைக்க உடனே விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 18 செவ்வாய் :
Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 18 செவ்வாய் மேஷம் முதல் மீனம் வரை பொதுப்பலன்கள் (முழு விவரம்)