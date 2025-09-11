English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIVE : அன்புமணி அதிரடி நீக்கம்; ஓசூர் முதலீட்டாளர் மாநாடு; தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE : ஓசூரில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடக்கிறது, போராட்டம் அறிவித்த அரசு ஊழியர்களுக்கு தலைமை செயலாளர் எச்சரிக்கை, ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள்....

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:20 AM IST
    Tamilnadu LIVE Today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Tamilnadu LIVE Today : ஓசூரில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடக்கிறது. பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தக்கோரி அரசு ஊழியர்கள் தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து போராட்டம் நடத்துவதாக தகவல் வெளியான நிலையில், அரசு ஊழியர்கள் பணிக்கு வர வேண்டும், போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என தலைமை செயலாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்று பல  சாதனைகளை படைத்துள்ளது. இதுதவிர ஓய்வூதியம், தங்கம் விலை, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டங்கள் தொடர்பான லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

11 September, 2025

  • 10:29 AM

    ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்

    Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கான முக்கிய தகவலை அரசின் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:27 AM

    10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு : இன்று வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

    10th public exam : 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு குறித்து இன்று வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 09:26 AM

    வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பும்! தெரியுமா?

    Income Tax Rules : வருமான வரித்துறை விதிப்படி 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் மேல் பணப்பரிவர்த்தனை செய்தால், வருமானவரித்துறை உங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? (முழு விவரம்)

  • 09:26 AM

    காசி இலவச ஆன்மீக பயணம்! எப்படி விண்ணிப்பது? முழு விவரம்

    Kashi Free spiritual trip : தமிழ்நாட்டில் உள்ள மூத்த குடிமக்களை ராமேஸ்வரம் டூ காசிக்கு இலவசமாக இந்துசமய அறநிலையத்துறை அழைத்துச் செல்ல உள்ளது. எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 09:20 AM

    இன்றைய ராசிபலன் வியாழன் : எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?

    Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன், செப்டம்பர் 11, 2025, வியாழக்கிழமை. திதி: சதுர்த்தி (மாலை வரை), பிறகு பஞ்சமி. நட்சத்திரம்: அஸ்வினி (மாலை வரை), பிறகு பரணி. ராகு காலம்: மதியம் 1:30 முதல் 3:00 வரை. யம கண்டம்: காலை 6:00 முதல் 7:30 வரை. நல்ல நேரம்: காலை 10:45 முதல் 11:45 வரை. சந்திராஷ்டமம்: உத்திரம், அஸ்தம். மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்கள் (முழு விவரம்)

Tamil Nadu LIVE Updatesbreaking newsLatest Tamilnadu NewsTamil Nadu government announcementGold Rates Live

