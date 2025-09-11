LIVE : அன்புமணி அதிரடி நீக்கம்; ஓசூர் முதலீட்டாளர் மாநாடு; தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE Today : ஓசூரில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடக்கிறது. பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தக்கோரி அரசு ஊழியர்கள் தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து போராட்டம் நடத்துவதாக தகவல் வெளியான நிலையில், அரசு ஊழியர்கள் பணிக்கு வர வேண்டும், போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என தலைமை செயலாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்று பல சாதனைகளை படைத்துள்ளது. இதுதவிர ஓய்வூதியம், தங்கம் விலை, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டங்கள் தொடர்பான லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்