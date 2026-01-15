LIVE : தைப்பொங்கல் அதிர்ஷ்ட ராசிபலன், அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு அப்டேட், ஜனநாயகன் வழக்கு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu LIVE : தைப்பொங்கல் அதிர்ஷ்ட ராசிபலன், அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு அப்டேட், ஜனநாயகன் வழக்கு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன், விரிவாக இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Tamilnadu LIVE Today: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
Tamilnadu LIVE : தைப்பொங்கல் அதிர்ஷ்ட ராசிபலன், அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு அப்டேட், ஜனநாயகன் வழக்கு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன், விரிவாக இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Pongal Rasipalan: மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
தை மாதம் பிறந்தவிட்டது. பொங்கல் திருநாளுடன் தொடங்கியுள்ள இந்த மாதத்தில் எந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிக நற்பலன்கள் கிடைக்கும்?
8th CPC Arrears: நிலுவைத் தொகை எத்தனை நாட்களுக்கு கிடைக்கும்?
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் தொகை கிடைக்கும்? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
IND vs NZ: ராஜ் கோட்டில் இந்திய அணி தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்
IND vs NZ: ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 2வது போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியை தழுவியதற்கு காரணம் என்ன? என்பதை பயிற்சியாளர் ரயான் டென் டோஷேட் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார். (முழு விவரம்)
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை
Kalaignar Magalir Urimai Thogai: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட தகுதியான பெண்களுக்கு உறுதியாக 1000 ரூபாய் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார். (முழு விவரம்)
தைப்பொங்கல் 2026: பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம்
Thai Pongal : தைப்பொங்கல் திருநாளான இன்று பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம் மற்றும் வழிபாட்டு முறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன் : ஜனவரி 15 வியாழக்கிழமை
இன்றைய ராசிபலன் வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை அதிர்ஷ்ட பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)