English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • LIVE : தைப்பொங்கல் அதிர்ஷ்ட ராசிபலன், அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு அப்டேட், ஜனநாயகன் வழக்கு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : தைப்பொங்கல் அதிர்ஷ்ட ராசிபலன், அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு அப்டேட், ஜனநாயகன் வழக்கு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu LIVE Today: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 15, 2026, 10:07 AM IST
    Tamilnadu LIVE Today: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Trending Photos

குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
camera icon7
salary hike
குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
&#039;திரௌபதி 2&#039; ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
camera icon6
mohan g
'திரௌபதி 2' ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
குட் நியூஸ்! இந்தியர்கள் ‘இந்த’ நாட்டுக்கு போக இனி விசா தேவையில்லை! மோடியின் பொங்கல் பரிசு..
camera icon7
Visa Free Entry
குட் நியூஸ்! இந்தியர்கள் ‘இந்த’ நாட்டுக்கு போக இனி விசா தேவையில்லை! மோடியின் பொங்கல் பரிசு..
KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?
camera icon6
IPL 2026
KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?
Live Blog

Tamilnadu LIVE : தைப்பொங்கல் அதிர்ஷ்ட ராசிபலன், அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு அப்டேட், ஜனநாயகன் வழக்கு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன், விரிவாக இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

15 January, 2026

  • 10:06 AM

    Pongal Rasipalan: மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ

    தை மாதம் பிறந்தவிட்டது. பொங்கல் திருநாளுடன் தொடங்கியுள்ள இந்த மாதத்தில் எந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிக நற்பலன்கள் கிடைக்கும்?

  • 10:05 AM

    8th CPC Arrears: நிலுவைத் தொகை எத்தனை நாட்களுக்கு கிடைக்கும்?

    8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் தொகை கிடைக்கும்? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:46 AM

    IND vs NZ: ராஜ் கோட்டில் இந்திய அணி தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் 

    IND vs NZ: ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 2வது போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியை தழுவியதற்கு காரணம் என்ன? என்பதை பயிற்சியாளர் ரயான் டென் டோஷேட் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார். (முழு விவரம்)

  • 09:44 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட தகுதியான பெண்களுக்கு உறுதியாக 1000 ரூபாய் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார். (முழு விவரம்)

  • 09:42 AM

    தைப்பொங்கல் 2026: பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம்

    Thai Pongal : தைப்பொங்கல் திருநாளான இன்று பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம் மற்றும் வழிபாட்டு முறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 09:41 AM

    இன்றைய ராசிபலன் : ஜனவரி 15 வியாழக்கிழமை 

    இன்றைய ராசிபலன் வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை அதிர்ஷ்ட பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

Tamilnadu Live TodayToday Tamil Nadu News LIVEThai Pongal UpdatesAvaniyapuram Jallikattu UpdateJananayagan Case News

Trending News