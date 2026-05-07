Live : விஜய் முதலமைச்சராவது எப்போது? தடுக்கும் பாஜக - முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Live : விஜய் முதலமைச்சராவதில் இருக்கும் சிக்கல், பாஜக என்ட்ரி உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் முக்கிய அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 7, 2026, 12:16 PM IST
    Tamil Nadu live updates : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Live Blog

Tami nadu live today : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றிப் பெற்று தனிப்பெருங் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம். இதைத்தொடர்ந்து தமிழ்நாடு ஆளுநர் அர்லேக்கரிடம் நேற்று ஆட்சி அமைக்க தங்களை அழைக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தார் விஜய். ஆனால், 118 என்ற பெரும்பான்மைக்கு தேவையான எம்எல்ஏக்கள் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்திய ஆளுநர், விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கவில்லை. இதனால், தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு அமைப்பதில் இழுப்பறி நீடிக்கிறது. நடிகர் விஜய்யும் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளார். எல்லாம் சரியாக சென்றால், அவர் முதலமைச்சராக பொறுபேற்க வாய்ப்புள்ளது. 

இருப்பினும், தனிப்பெருங்கட்சி என்ற அடிப்படையில் ஆளுநர், விஜய்க்கு முதலமைச்சர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கலாம். பின்னர் சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிக்க உத்தரவிடலாம். அதற்கு முன்பே 118 எம்எல்ஏக்கள் பட்டியலை கொடுக்குமாறு கேட்பதன் பின்னணியில் மத்திய பாஜக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கட்டும் என திமுக வெளிப்படையாகவே அறிவித்ததுவிட்டது. எனவே, இது தொடர்பான அப்டேட்டுகள், தமிழ்நாட்டின் பிற முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

7 May, 2026

  • 12:15 PM

    தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் விஜய்யா? ஆளுநர் போட்ட 'செக்'

    தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்? 113 இடங்களில் இருக்கும் விஜய்க்கு இன்னும் 5 பேர் தேவை. ஆளுநரின் அடுத்த அதிரடி என்ன? முழுமையான அரசியல் அலசல் இதோ.. (மேலும் படிக்க)

  • 11:29 AM

    திமுக செய்த அட்டூழியங்கள் -தூத்துக்குடி மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் அதிரடி!

    தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் (த.வெ.க) காங்கிரஸ் கைகோர்த்துள்ளதை வரவேற்று கோவில்பட்டியில் கொண்டாட்டங்கள் வெடித்தன. இதில் கலந்துகொண்ட தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் பெருமாள்சாமி செய்தியாளர்களிடம் பேசியதன் முக்கிய அம்சங்கள்:

    நிகழ்வுகள் காங்கிரஸ் தலைவர் பெருமாள்சாமி
    திமுக மீது கடும் தாக்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படக் காரணமே திமுக செய்த 2ஜி ஊழல் தான். இத்தனை காலம் அவர்கள் செய்த பாவங்களை நாங்கள் சுமந்து நின்றோம். இன்று அந்தப் பழியிலிருந்து விடைபெறுகிறோம்
    மகிழ்ச்சியில் தொண்டர்கள் "த.வெ.கவுடன் கூட்டணி என்பது தொண்டர்களின் நீண்ட நாள் எண்ணம். திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியே வந்ததில் நாங்கள் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்."
    சட்டம் - ஒழுங்கு விமர்சனம் திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்த போது, கூட்டணி தர்மத்திற்காக எங்களால் வாய் திறக்க முடியவில்லை. அவர்களின் அட்டூழியங்களுக்கு அமைதி காக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தோம்.
    கொள்கை ரீதியான ஆதரவு விஜய் அவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜரை கொள்கை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். அவர் ஒருபோதும் மதவாத சக்திகளுக்கு இடமளிக்க மாட்டார்
    மாற்று அரசியல் 1967-க்குப் பிறகு திராவிடக் கட்சிகள் இல்லாத ஆட்சியை விஜய் அமைப்பார். வரும் காலத்தில் காங்கிரஸும் த.வெ.கவும் சமமாகப் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவோம்

     முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் பேரறிவாளனை கட்டி அணைத்தபோது எங்களுக்குப் பெரும் வருத்தமாக இருந்தது. அதேபோல் காமராஜரை அவதூறாகப் பேசியபோது தட்டிக்கேட்க முடியாத நிலையில் இருந்தோம். இனி அந்த நிலை இல்லை." - பெருமாள்சாமி, மாவட்டத் தலைவர்

     

  • 10:57 AM

    மயிலாடுதுறை காங்கிரஸ் எம்.பி மற்றும் எம்.எல்.ஏ-வை போனில் வறுத்தெடுத்த திமுக நிர்வாகி: ஆடியோ வைரல்

    தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களைப்பிடித்து தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகம் (தவெக) ஆட்சியமைக்க, காங்கிரஸ் கட்சி தனது ஆதரவை அறிவித்துள்ளது. இந்த அரசியல் மாற்றம் திமுகவினர் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், மயிலாடுதுறையில் சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்துள்ளது.

    முக்கிய நிகழ்வுகள்:

    நிகழ்வுகள் என்ன நடந்தது?
    துரோகம் என ஆவேசம் மயிலாடுதுறை காங்கிரஸ் எம்.பி ஆர். சுதா மற்றும் எம்.எல்.ஏ ஜமால் முகமது யூனூஸ் ஆகியோரை, திமுக தொண்டர் மோதிரம் கணேசமூர்த்தி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
    திமுக உழைப்பால் வெற்றி "உங்களை வெற்றி பெற வைக்க திமுகவினர் ரத்தம் சிந்தி உழைத்தோம், ஆனால் இப்போது துரோகம் செய்துவிட்டீர்களே, இது நியாயமா?" என அவர் ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார்.
    எம்.பி & எம்.எல்.ஏ பதில் இதற்குப் பதிலளித்த எம்.பி சுதா, "நேரில் வந்து பேசுகிறேன்" என இணைப்பைத் துண்டித்தார். எம்.எல்.ஏ ஜமால் முகமது யூனூஸ் கூறுகையில், "இது நான் எடுத்த முடிவல்ல, இதில் துரோகம் எதுவுமில்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

    மயிலாடுதுறை தொகுதியில் திமுகவின் கடும் களப்பணியால் குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள், தற்போது தவெக-விற்கு ஆதரவு அளிப்பது திமுக தொண்டர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான ஆடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் #Viral ஆகி வருகிறது.

  • 10:16 AM

    மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை  : இன்னும் 10 நாட்களே டைம்! 

    மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு இன்னும் சில நாட்களில் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 10:15 AM

    விஜய் ஆட்சியமைக்கட்டும் - ஸ்டாலினின் அதிரடி மூவ்

    தமிழக அரசியலில் கிளைமாக்ஸ் திருப்பமாக விஜய் ஆட்சியமைக்கட்டும் என தெரிவித்திருக்கும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், 6 மாதம் எந்த அரசியல் நெருக்கடியையும் கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் கூறியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 10:14 AM

    விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்பது எப்போது? 

    TVK Vijay : தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்பது எப்போது என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

