LIVE புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலின் மாஸ்டர்மைண்ட் ஹம்சா புர்ஹான் பாகிஸ்தானில் சுட்டுக்கொலை

Hamza Burhan Killed: கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு 40 சிஆர்பிஎப் (CRPF) வீரர்கள் வீரமரணம் அடையக் காரணமான புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலின் முக்கிய மாஸ்டர்மைண்ட் ஹம்சா புர்ஹான் (அர்ஜுமந்த் குல்சார் தார்) கொல்லப்பட்டார்.

Written By Karthikeyan Sekar
Published: May 21, 2026, 03:52 PM IST|Updated: May 21, 2026, 05:45 PM IST
21 May 2026 05:45 PM (IST)

Operational Commander of the 'Al-Badr' | 'அல்-பத்ர்' அமைப்பின் செயல்பாட்டுத் தளபதி

பாகிஸ்தான் சென்ற சில காலங்களிலேயே அல்-பத்ர் பயங்கரவாத அமைப்பின் செயல்பாட்டுத் தளபதியாக (Operational Commander) ஹம்சா புர்ஹான் உயர்ந்தார். புதிய பயங்கரவாதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அமைப்பில் சேர்ப்பதற்கும், ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதிக்குத் தேவையான ஆயுதங்களை விநியோகம் செய்வதற்கும் இவரே முக்கியப் பொறுப்பாளராகச் செயல்பட்டு வந்துள்ளார்.

21 May 2026 04:27 PM (IST)

Who is this Hamza Burhan? | யார் இந்த ஹம்சா புர்ஹான்? பின்னணி என்ன?

கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதி ஹம்சா புர்ஹான், அடிப்படையில் ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள ரத்னிபோரா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். கடந்த 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முறையான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி பாகிஸ்தானுக்குச் சென்ற இவர், அங்கு 'அல்-பத்ர்' பயங்கரவாத அமைப்பில் இணைந்துள்ளார்.

21 May 2026 04:06 PM (IST)

Hamza Burhan Killed News | ஹம்சா புர்ஹான் சுட்டுக்கொலை

முக்கிய விவரங்கள்

பின்னணித் தகவல்கள்
பயங்கரவாதி பெயர் ஹம்சா புர்ஹான் (Hamza Burhan) / அர்ஜுமந்த் குல்சார் தார்
தொடர்புடைய அமைப்பு அல்-பத்ர் (Al-Badr) / ஜெய்ஷ்-இ-முகமது (JeM)
கொலை செய்யப்பட்ட இடம் முசாஃபராபாத் அருகே, பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் (PoK)
இந்தியாவின் தேடுதல் 2019 புல்வாமா தாக்குதலின் முக்கிய மாஸ்டர்மைண்ட்

 

21 May 2026 04:04 PM (IST)

Hamza Burhan News | புல்வாமா தாக்குதலின் பின்னணி

இந்தியப் பாதுகாப்பு முகமைகளால் தேடப்பட்டு வந்த முக்கிய குற்றவாளியான ஹம்சா புர்ஹான், ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா பகுதியைச் சேர்ந்தவர். 2019 தாக்குதலுக்கான திட்டமிடல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பில் இவருக்கு மிக முக்கியப் பங்கு உண்டு.

21 May 2026 04:03 PM (IST)

Hamza Burhan News | ஹம்சா புர்ஹான் உடல் மீட்பு

உள்ளூர் மக்கள் துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டுச் சென்று பார்த்தபோது, உடலில் பல துப்பாக்கிச் குண்டுகள் பாய்ந்த நிலையில் ஹம்சா புர்ஹானின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதுவரை எந்தவொரு அமைப்பும் இந்தத் தாக்குதலுக்குப் பொறுப்பேற்கவில்லை.

21 May 2026 04:01 PM (IST)

Hamza Burhan News | ஹம்சா புர்ஹான் துப்பாக்கிச் சூடு பின்னணி

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் (PoK) உள்ள முசாஃபராபாத் அருகே அடர்ந்த காட்டுப் பகுதியில் புதன்கிழமை இரவு ஹம்சா புர்ஹான் சென்றபோது, அடையாளம் தெரியாத ஆயுதமேந்திய நபர்கள் அவரை வழிமறித்து துப்பாக்கியால் சுட்டதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

21 May 2026 03:53 PM (IST)

ஹம்சா புர்ஹான் சுட்டுக்கொலை

Hamza Burhan : புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட பயங்கரவாதி ஹம்சா புர்ஹான், பாகிஸ்தானில் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. (மேலும் படிக்க)

 

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

