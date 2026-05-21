/LIVE புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலின் மாஸ்டர்மைண்ட் ஹம்சா புர்ஹான் பாகிஸ்தானில் சுட்டுக்கொலை

Hamza Burhan Killed: கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு 40 சிஆர்பிஎப் (CRPF) வீரர்கள் வீரமரணம் அடையக் காரணமான புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலின் முக்கிய மாஸ்டர்மைண்ட் ஹம்சா புர்ஹான் (அர்ஜுமந்த் குல்சார் தார்) கொல்லப்பட்டார்.
பாகிஸ்தான் சென்ற சில காலங்களிலேயே அல்-பத்ர் பயங்கரவாத அமைப்பின் செயல்பாட்டுத் தளபதியாக (Operational Commander) ஹம்சா புர்ஹான் உயர்ந்தார். புதிய பயங்கரவாதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அமைப்பில் சேர்ப்பதற்கும், ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதிக்குத் தேவையான ஆயுதங்களை விநியோகம் செய்வதற்கும் இவரே முக்கியப் பொறுப்பாளராகச் செயல்பட்டு வந்துள்ளார்.
கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதி ஹம்சா புர்ஹான், அடிப்படையில் ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள ரத்னிபோரா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். கடந்த 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முறையான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி பாகிஸ்தானுக்குச் சென்ற இவர், அங்கு 'அல்-பத்ர்' பயங்கரவாத அமைப்பில் இணைந்துள்ளார்.
|
முக்கிய விவரங்கள்
|
பின்னணித் தகவல்கள்
|பயங்கரவாதி பெயர்
|ஹம்சா புர்ஹான் (Hamza Burhan) / அர்ஜுமந்த் குல்சார் தார்
|தொடர்புடைய அமைப்பு
|அல்-பத்ர் (Al-Badr) / ஜெய்ஷ்-இ-முகமது (JeM)
|கொலை செய்யப்பட்ட இடம்
|முசாஃபராபாத் அருகே, பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் (PoK)
|இந்தியாவின் தேடுதல்
|2019 புல்வாமா தாக்குதலின் முக்கிய மாஸ்டர்மைண்ட்
இந்தியப் பாதுகாப்பு முகமைகளால் தேடப்பட்டு வந்த முக்கிய குற்றவாளியான ஹம்சா புர்ஹான், ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா பகுதியைச் சேர்ந்தவர். 2019 தாக்குதலுக்கான திட்டமிடல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பில் இவருக்கு மிக முக்கியப் பங்கு உண்டு.
உள்ளூர் மக்கள் துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டுச் சென்று பார்த்தபோது, உடலில் பல துப்பாக்கிச் குண்டுகள் பாய்ந்த நிலையில் ஹம்சா புர்ஹானின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதுவரை எந்தவொரு அமைப்பும் இந்தத் தாக்குதலுக்குப் பொறுப்பேற்கவில்லை.
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் (PoK) உள்ள முசாஃபராபாத் அருகே அடர்ந்த காட்டுப் பகுதியில் புதன்கிழமை இரவு ஹம்சா புர்ஹான் சென்றபோது, அடையாளம் தெரியாத ஆயுதமேந்திய நபர்கள் அவரை வழிமறித்து துப்பாக்கியால் சுட்டதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Pulwama Attack Mastermind Hamza Burhan Killed: கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு 40 சிஆர்பிஎப் (CRPF) வீரர்கள் வீரமரணம் அடையக் காரணமான புல்வாமா தற்கொலைப்படைத் தாக்குதலின் முக்கிய சூத்திரதாரியும், அல்-பத்ர் (Al-Badr) / ஜெய்ஷ்-இ-முகமது (JeM) பயங்கரவாத அமைப்பின் தளபதியுமான ஹம்சா புர்ஹான் (அர்ஜுமந்த் குல்சார் தார்), பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் முசாஃபராபாத் அருகே அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இது குறித்த அண்மைத் தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...