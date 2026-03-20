Tamil News Live: நாளை ரம்ஜான்; தீவிரமடையும் இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்; தமிழ்நாட்டின் மழை அப்டேட்

Tamil News Live Today March 20 Updates: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது கடந்த மூன்று வார காலமாக தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. ஈரானும் இஸ்ரேல் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், தங்கள் நாட்டின் மீது அமெரிக்க படைகள் தாக்குதல் தொடுக்க இடமளித்த, அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் இருக்கும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. எண்ணெய் கிணறுகள், எரிபொருள் ஆலைகளில் ஈரானும், இஸ்ரேலும் மாறி மாறி தாக்குவதால் மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் அதிகமாகி உள்ளது. அதேநேரத்தில் விரைவில் ஈரானுக்கு எதிரான போர் முடிவுக்கு வரும் என்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்துள்ளார்.
அதேநேரத்தில் உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமிய பெருமக்கள் நாளை (மார்ச் 21) ரம்ஜான் பண்டிகையை கொண்டாட உள்ளனர். நேற்று பிறை தென்படாத நிலையில், ரம்ஜான் பண்டிகை சனிக்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் இன்றே ரம்ஜான் கொண்டாட்டத்தையும், அதற்கான வழிபாட்டையும் இஸ்லாமியர்கள் மேற்கொள்கின்றனர். மேலும், விடுமுறை நாள்கள் தொடர்ச்சியாக வருவதால் ரம்ஜானை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன.
தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை இன்று கடலோர மாவட்டங்களில் மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், சென்னையில் தங்கம், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரத்தை இங்கு காணலாம்.