Tamil News Live: நாளை ரம்ஜான்; தீவிரமடையும் இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்; தமிழ்நாட்டின் மழை அப்டேட்

Tamil News Live Updates: ரம்ஜான் பண்டிகை; இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர்; தமிழ்நாட்டின் வானிலை நிலவரம்; தங்கம், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ஆகிய இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனடியாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 20, 2026, 09:54 AM IST
    மார்ச் 20ஆம் தேதியான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனடியாக காணலாம்.

காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வெளியே வராதீங்க.. ஏன் தெரியுமா? தமிழக அரசின் அலர்ட்
Live Blog

Tamil News Live Today March 20 Updates: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது கடந்த மூன்று வார காலமாக தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. ஈரானும் இஸ்ரேல் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், தங்கள் நாட்டின் மீது அமெரிக்க படைகள் தாக்குதல் தொடுக்க இடமளித்த, அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் இருக்கும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. எண்ணெய் கிணறுகள், எரிபொருள் ஆலைகளில் ஈரானும், இஸ்ரேலும் மாறி மாறி தாக்குவதால் மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் அதிகமாகி உள்ளது. அதேநேரத்தில் விரைவில் ஈரானுக்கு எதிரான போர் முடிவுக்கு வரும் என்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்துள்ளார்.

அதேநேரத்தில் உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமிய பெருமக்கள் நாளை (மார்ச் 21) ரம்ஜான் பண்டிகையை கொண்டாட உள்ளனர். நேற்று பிறை தென்படாத நிலையில், ரம்ஜான் பண்டிகை சனிக்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் இன்றே ரம்ஜான் கொண்டாட்டத்தையும், அதற்கான வழிபாட்டையும் இஸ்லாமியர்கள் மேற்கொள்கின்றனர். மேலும், விடுமுறை நாள்கள் தொடர்ச்சியாக வருவதால் ரம்ஜானை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன. 

தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை இன்று கடலோர மாவட்டங்களில் மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், சென்னையில் தங்கம், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரத்தை இங்கு காணலாம்.

20 March, 2026

  • 09:53 AM

    இன்றைய வானிலை நிலவரம்

    மார்ச் 22 வரை டெல்லி-NCR உட்பட 21 மாநிலங்களில் கனமழை மற்றும் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக IMD எச்சரித்துள்ளது. தற்போதைய வானிலை நிலவரம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறிப்புகளை.. (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:22 AM

    Arjun Sampath In Palani | பழனியில் அர்ஜுன் சம்பத் பேச்சு

    இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ரம்ஜான் பண்டிகையைக் கொண்டாடுகிறார்கள் என்றும் அதற்கு பிரதமர் மோடியின் நல்லாட்சியே காரணம் - அர்ஜுன் சம்பத் (மேலும் படிக்க)

  • 09:21 AM

    8th Pay Commission: அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும்? 

    நிலை 1 -5 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும்? அரியர் தொகை எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது? இதை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி எது? மேலும் படிக்க...

  • 09:19 AM

    March 20 Rasipalan | மார்ச் 20 ராசிபலன்

    பங்குனி மாதம் 6ஆம் நாளான இன்று (மார்ச் 20), மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் என்ன? (மேலும் படிக்க)

  • 09:12 AM

    Petrol Diesel Price In Chennai | சென்னையில் பெட்ரோல், டீசல் விலை

    சென்னையை பொருத்தவரை, பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.100.80 மற்றும் டீசல் லீட்டருக்கு ரூ.92.39 என்ற விலையில் விற்பனையாகிறது. சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்கு தட்டுபாடு இல்லை. 

  • 09:11 AM

    Chennai PNG Connection | சென்னை பிஎன்ஜி இணைப்பை பெறுவது எப்படி?

    சென்னை மக்கள் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டரில் இருந்து PNG இணைப்புக்கு மாற விரும்பினால், அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன? PNG இணைப்பை பெறுவதன் பயன்கள் என்ன? (மேலும் படிக்க)

