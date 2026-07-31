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LIVE : காவிரி தண்ணீர், கர்நாடக அதிரடி அறிவிப்பு, தமிழ்நாட்டுக்கு பின்னடைவு, முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு என்ன? - தமிழ்நாடு லைவ் அப்டேட்ஸ்

Tamil Breaking News LIVE : காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க முடியாது என கர்நாடக முதலமைச்சர் டிகே சிவக்குமார் அறிவிப்பு, முதலமைச்சர் விஜய் என்ன முடிவு எடுக்கப்போகிறார்? என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 31, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:58 AM IST
LIVE : காவிரி தண்ணீர், கர்நாடக அதிரடி அறிவிப்பு, தமிழ்நாட்டுக்கு பின்னடைவு, முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு என்ன? - தமிழ்நாடு லைவ் அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Tamil Breaking News LIVE
31 July 2026 10:55 AM (IST)

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் தரிசனத்தில்  மாற்றம்

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் தரிசனத்தில் அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இரவு 7 மணிக்கு மேல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

31 July 2026 10:19 AM (IST)

RBI Bank Deposit Rules: செக் வைத்த RBI

அக்டோபர் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த புதிய விதிகள், இந்திய வங்கித் துறை முழுவதும் (வணிக வங்கிகள், சிறு நிதி வங்கிகள், பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள், கட்டண வங்கிகள், உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் மற்றும் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் உட்பட) வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதங்களை நிர்ணயிப்பதில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையையும் சீரான தன்மையையும் கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன... (மேலும் படிக்க)

31 July 2026 09:44 AM (IST)

மாதம் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government : மாதம் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் மற்றும் 78 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் பெற பிரதம மந்திரி சூரிய கர் முப்ட் பிஜிலி யோஜனா திட்டத்துக்கு பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)

31 July 2026 09:43 AM (IST)

மாதம் ரூ.3000 வேண்டுமா? முக்கிய அறிவிப்பு

சென்னை மற்றும் தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மாதம் 3 ஆயிரம் ரூபாய் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

31 July 2026 09:42 AM (IST)

ரேஷன் கார்டு ஜூலை மாத அப்டேட்! 

Ration card, thayumanavar scheme Update : ரேஷன் கார்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை மாதம் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu news live
Breaking News Tamil Nadu

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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