/LIVE : காவிரி தண்ணீர், கர்நாடக அதிரடி அறிவிப்பு, தமிழ்நாட்டுக்கு பின்னடைவு, முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு என்ன? - தமிழ்நாடு லைவ் அப்டேட்ஸ்

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் தரிசனத்தில் அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இரவு 7 மணிக்கு மேல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
அக்டோபர் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த புதிய விதிகள், இந்திய வங்கித் துறை முழுவதும் (வணிக வங்கிகள், சிறு நிதி வங்கிகள், பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள், கட்டண வங்கிகள், உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் மற்றும் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் உட்பட) வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதங்களை நிர்ணயிப்பதில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையையும் சீரான தன்மையையும் கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன... (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : மாதம் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் மற்றும் 78 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் பெற பிரதம மந்திரி சூரிய கர் முப்ட் பிஜிலி யோஜனா திட்டத்துக்கு பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)
சென்னை மற்றும் தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மாதம் 3 ஆயிரம் ரூபாய் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Ration card, thayumanavar scheme Update : ரேஷன் கார்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை மாதம் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : காவிரி நீர் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடக செல்ல திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், காவிரியில் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாது என அம்மாநில முதலமைச்சர் டிகே சிவக்குமார் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். இது தமிழ்நாட்டுக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இது சார்ந்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய செய்திகளின் விரிவான தகவல்களை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்