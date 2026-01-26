English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil News LIVE 77வது குடியரசு தின விழா! ஐசிசியின் எச்சரிக்கைக்கு பணிந்தது பாகிஸ்தான்!

Tamil News LIVE Today குடியரசு தினம் - பிரம்மாண்ட அணிவகுப்புக்கு ஏற்பாடு.!    

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 26, 2026, 07:40 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற ஐ.சி.சி.யின் எச்சரிக்கைக்கு பணிந்தது பாகிஸ்தான். எச்சரிக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே தொடரில் விளையாடும் தங்களது வீரர்களை அறிவித்தது.

 

26 January, 2026

  • 07:38 AM

    தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஜனவரி 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:38 AM

    உலக கோப்பைக்கு முன்பே மாற்றம்?

    இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் மோசமான பார்மில் இருப்பது தற்போது விவாதப் பொருளாகியுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:38 AM

    கூட்டணியை சூசகமாக தெரிவித்த விஜய்!

    2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசி இருப்பது அரசியல் களத்தில் புதிய விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:38 AM

    இயக்குனர் தமிழ் விளக்கம்!

    திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற சிறை படம் தற்போது ஓடிடியில் வெளியாகி உள்ளது. சிறை படம் தொடர்பாக இயக்குனர் தமிழ் பேட்டி அளித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

