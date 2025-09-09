English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE ஆசிய கோப்பையை தக்க வைக்குமா இந்திய அணி? இன்று திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்!

Tamil News LIVE Today 09 September 2025 ஆசிய கோப்பையை தக்க வைக்குமா இந்திய அணி?

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 9, 2025, 09:06 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 09 September 2025 இந்தியாவின் அடுத்த குடியரசுத் துணை தலைவர் யார்? - இன்று வாக்குப்பதிவு

9 September, 2025

  • 09:06 AM

    சுப்மன் கில்லின் காதலி யார்?

    கிரிக்கெட் உலகில் சாதனைகளை படைத்து வரும் சுப்மன் கில்லின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தொடர்பான செய்திகள் அவ்வப்போது வெளியாகி வருகிறது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 08:41 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை :

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்பத்தினர் யாரெல்லாம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 08:32 AM

    சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் மாற்றம்?

    ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் வலுவான அணியாக கருதப்பட்ட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஐபிஎல் 2025ல் மோசமாக விளையாடியது. அவர்களின் தோல்விக்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டது. மேலும் படிக்க

  • 08:31 AM

    போக்குவரத்து அபராதம் கட்டணுமா?

    தமிழ்நாடு முழுவதும் நிலுவையில் உள்ள போக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதங்களால் அவதிப்படும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வெளியாகி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:31 AM

    பள்ளி, கல்லூரி விடுதலை

    வரும் செப்டம்பர் 11ம் தேதி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 வட்டங்களுக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை என்று ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். மேலும் படிக்க

Tamil News LiveTamil NewsTamil nadu Newsதிமுகஆசிய கோப்பை

