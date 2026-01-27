English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News LIVE இன்று ஜனநாயகன் தீர்ப்பு! வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம்! முக்கிய செய்திகள்!

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 27, 2026, 10:38 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil Breaking News Today வாரத்தில் 5 நாட்கள் வேலை முறையை அமல்படுத்தக் கோரி வங்கி ஊழியர்கள் இன்று வேலை நிறுத்தம். நாடு முழுவதும் 8 லட்சம் ஊழியர்கள் பணியை புறக்கணிக்கின்றனர்.

27 January, 2026

  • 10:37 AM

    This Week OTT Releases | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்!

    இந்த வாரம் ஓடிடியில் சில முக்கிய திரைப்படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதையும், அவற்றை எந்தெந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 10:13 AM

    செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை

    ஜோதிடத்தின்படி, கும்ப ராசியில் செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. கிட்டதட்ட 18 ஆண்டுகளுக்கு இந்த சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 09:52 AM

    டீனேஜ் வயதில் சினிமாவில் கொடிகட்டி பறக்கும் நடிகைகள் 

    டீனேஜ் வயதில் சினிமாவில் கொடிகட்டி பறக்கும் நடிகைகள்.. கோடிகளில் சம்பளம், சொத்து மதிப்பு, யார் தெரியுமா?

  • 08:00 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஜனவரி 27ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:00 AM

    டி20 உலக கோப்பையில் இல்லை?

    2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்குமா என்பது குறித்த இறுதி முடிவு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பான முக்கிய ஆலோசனைகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் படிக்க

  • 08:00 AM

    நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு - முழு விவரம் இதோ!

    கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தான்தோன்றிமலை கோயிலின் தேரோட்டத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, வரும் 28-ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:00 AM

    விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா ஜோடி சேரும் ரணபலி!

    நடிகர்கள் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில், ராகுல் சங்க்ரித்யன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் ‘ரணபலி’ படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வெளியீடு! பிரம்மாண்டமாக உருவாகி இருக்கும் இந்தப் படம் செப்டம்பர் 11 அன்று வெளியாகிறது! மேலும் படிக்க

