Tamil News LIVE இன்று தொடங்கும் டி20 தொடர்! ஆட்டம் காணும் பங்குச்சந்தை!

Tamil Breaking News Today தங்கம் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.3,600 கூடியது. சென்னையில் சவரன், 1,11,200 என்ற புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது.
Tamil Nadu News Today அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நடவடிக்கையால் ஆட்டம் காணும் பங்குச் சந்தைகள்.
கிளாம்பாக்கம் அப்டேட்
கிளாம்பாக்கம் ஆகாய நடைபாதை அமைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும், பிப்ரவரி மாதம் இறுதியில் திறக்கப்படும் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
என்டிஏ கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன்
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைவதாக அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
Sunita Williams: சுனிதா வில்லியம்ஸுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
நாசாவில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? பணி ஓய்வுக்கு பிறகு அவருக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர்
இனி இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் பெறலாம், அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
TN Power Shutdown Thursday January 22: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 22) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
நகை கடனில் பெரிய மாற்றமா?
பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள மத்திய பட்ஜெட்டில் தங்க நகை கடன் தொடர்பான விதிகளில் மாற்றங்கள் வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் படிக்க
Top 10 Richest Indian Actors List | இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்!
இந்தியாவில் பல நடிகர்கள் பணக்காரர்களாக இருக்கின்றனர். அந்த நடிகர்கள் யார் என்பதையும், லிஸ்டின் டாப்பில் இருக்கும் நடிகர் யார் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
EPFO: இபிஎஃப் விதிகளில் மாற்றங்கள் வருமா?
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய செய்தி காத்திருக்கிறது. இபிஎஃப் விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Budget 2026: பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்
பட்ஜெட் 2026 -இல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடும் முக்கிய அறிவிப்புகள் என்ன? அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
சனி, ராகு தோஷம் நீங்கும்
சனி, ராகு தோஷம் நீங்கும், கும்ப ராசிக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! அதிசயம் நடக்கும்
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று ஜனவரி 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லை..
இந்திய அணியில் காயம் காரணமாக திலக் வர்மா முதல் மூன்று போட்டிகளில் இருந்து விலகி உள்ளார். இந்நிலையில் அவருக்கு பதிலாக யார் விளையாடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. மேலும் படிக்க
லோன் பெறுவது எப்படி?
உங்களது பான்காட்டை பயன்படுத்தி உடனடியாக கடன் பெற முடியும். பான் கார்டு மூலம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் முதல் ரூபாய் 5 லட்சம் வரை ஒரே நாளில் உங்களால் தனி நபர் கடன்களை பெற முடியும். மேலும் படிக்க
கருணாஸ் முக்கிய தகவல்!
ஜனநாயகன் படத்தின் மூலம் பாஜக அழுத்தம் கொடுக்கிறதா என்பதை விஜய் தான் கூற வேண்டும் டப்பிங் கிற்கு மட்டும் தான் விஜய் குரல் கொடுப்பேன் என நினைப்பது தவறு - நடிகர் கருணாஸ் பேட்டி. மேலும் படிக்க
கேப்டன் பிரேஸ்வெல் விலகல்?
ஒரு நாள் தொடரில் நியூசிலாந்து அணியை வழிநடத்திய, கேப்டனும் ஆல் ரவுண்டருமான மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் காயம் காரணமாக முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளில் இருந்து விலகி உள்ளார். மேலும் படிக்க