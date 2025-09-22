English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா! ஜிஎஸ்டி குறைப்பு இன்று முதல் அமல்!

Tamil News LIVE Today 22 september 2025 இன்று முதல் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது Chennai One செயலி!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:03 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

நவராத்திரி, தீபாவளி விடுமுறை கொண்டாட... இந்த 7 மலை பிரதேசங்களுக்கு பயணிக்கலாம்!
camera icon8
Tourism
நவராத்திரி, தீபாவளி விடுமுறை கொண்டாட... இந்த 7 மலை பிரதேசங்களுக்கு பயணிக்கலாம்!
ரோபோ சங்கர் மறைவு..கண்கலங்க வைக்கும் அவரது மகள் இந்திரஜாவின் பதிவு!
camera icon7
Robo Shankar
ரோபோ சங்கர் மறைவு..கண்கலங்க வைக்கும் அவரது மகள் இந்திரஜாவின் பதிவு!
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
வங்கியில் லோன் வேணுமா...? சிபில் மட்டும் போதாது... இந்த 3 விஷயம் முக்கியம்!
camera icon8
banking
வங்கியில் லோன் வேணுமா...? சிபில் மட்டும் போதாது... இந்த 3 விஷயம் முக்கியம்!
Live Blog

Tamil News LIVE Today 21 september 2025 அமெரிக்காவிறகு போட்டியாக கே-விசாவை அறிமுகம் செய்கிறது சீனா. உலகம் முழுவதும் திறமையான பணியாளர்களை தங்கள் பக்கம் இழுக்க முயற்சி.

 

22 September, 2025

  • 08:01 AM

    தமிழகத்தில் ஒரு வாரத்திற்கு மழை நீடிக்கும்!!

    கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வட தமிழகத்தில் சில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பதிவாகியுள்ளது. இந்த வாரம் எந்த எந்த பகுதியில் மழை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:01 AM

    குஷி 2-ல் விஜய் சார் மகன் நடிக்க வேண்டும்!

    சினிமாவில் நான் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல காரணம் ஏ. எம். ரத்னம் சார் தான் என்று குஷி படத்தின் ரீ ரிலீஸ் விழாவில் இயக்குனர் எஸ். ஜே. சூர்யா தெரிவித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 08:01 AM

    போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு!

    கொடைக்கானல் தமிழகத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால் விடுமுறை மற்றும் வார இறுதி நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் இங்கு குவிகின்றன. மேலும் படிக்க

  • 08:00 AM

    புரட்டாசி 06 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 22ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:00 AM

    பாகிஸ்தானை சீண்டிய சூர்யகுமார் யாதவ்!

    இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையேயான போட்டி இனி ஒரு போட்டியே இல்லை என்று இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார். இது தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க

Tamil News LiveTamil NewsTamil nadu Newsஜிஎஸ்டிஇந்தியா

Trending News