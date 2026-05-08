TN 12th Result 2026 LIVE | தமிழ்நாடு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் 2026... காலை 9.30 மணிக்கு வெளியாகும்

TN Board 12th (+2) HSE Result 2026 LIVE Updates: தமிழ்நாடு 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று (மே 8) காலை 9.30 மணிக்கு இணையத்தில் வெளியாக உள்ளன. அனைத்து விவரங்களையும் இங்கு நேரலை பக்கத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 8, 2026, 09:26 AM IST
    TN 12th Result 2026 LIVE: தமிழ்நாடு 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் குறித்தும், அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்தவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் இங்கு நேரலை பக்கத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

camera icon7
Live Blog

TN Board 12th HSE Result 2026 LIVE Updates: 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் 2026 நேரலை 

தேர்வு எப்போது நடைபெற்றது?: தமிழ்நாடு முழுவதும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு 3,412 தேர்வு மையாங்களில் கடந்த மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 26ஆம் தேதி வரை நடத்தப்பட்டது.

தேர்வு எழுதியவர்களின் எண்ணிக்கை: 7.99 லட்ச பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் 27 ஆயிரம் தனித்தேர்வர்கள் என மொத்தம் 8.27 லட்சம் பேர் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதினார்கள். 

விடைத்தாள் திருத்தம்: கடந்த ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதிவரை விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணிகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து, மாணவர்களின் மதிப்பெண்கள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகளும் நிறைவடைந்தன. 

இன்று ரிசல்ட்: இந்நிலையில், இன்று (மே 8) 12ஆம் வகுப்பு பொதுதேர்வு முடிவுகள் காலை 9.30 மணிக்கு வெளியாக உள்ளது. 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு குறித்து அப்டேட்களை உடனடியாக அறிய இந்த லைவ் பக்கத்துடன் இணைந்திருங்கள்.

8 May, 2026

  • 09:04 AM

    TN 12th Result 2026 LIVE : இன்னும் சற்று நேரத்தில் ரிசல்ட்

    12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளியாக உள்ளன. காலை 9.30 மணிக்கு தேர்வு முடிவுகளை இணையத்திலும், வாட்ஸ் அப் மூலமாகவும் பார்க்கலாம்.

  • 08:59 AM

    TN 12th Result 2026 LIVE : ரிசல்ட் தொடர்பான சந்தேகங்களை கேட்க...

    12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான சந்தேகங்களை ஆலோசனைகளுக்கு 14417, 104, 14416 எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

  • 08:53 AM

    TN 12th Result 2026 LIVE : வாட்ஸ் அப் மூலம் +2 ரிசல்டை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?

    78452 52525 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணில் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ளும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

    - முதலில் இந்த நம்பரை உங்களின் மொபைலில் பதிவு (Save) செய்யவும்.

    - பின்னர், அந்த நம்பருக்கு 'Hi' என மெசேஜ் செய்யவும்.

    - அதை தொடர்ந்து கேட்கப்படும் விவரங்களை உள்ளீடு செய்யவும். அதாவது, தேர்வு பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை கொடுக்கவும். 

    - வாட்ஸ் அப் சேட்டிலேயே மதிப்பெண் தெரிந்துவிடும்.

  • 08:48 AM

    TN 12th Result 2026 LIVE : +2 தேர்வு முடிவுகளை இணையத்தில் பார்ப்பது எப்படி?

    தேர்வு முடிவுகளை tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in, results.digilocker.gov.in உள்ளிட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் மாணவர்களும், பெற்றோரும் சரிபார்க்கலாம்.

