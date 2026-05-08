TN 12th Result 2026 LIVE | தமிழ்நாடு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் 2026... காலை 9.30 மணிக்கு வெளியாகும்

TN Board 12th HSE Result 2026 LIVE Updates: 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் 2026 நேரலை
தேர்வு எப்போது நடைபெற்றது?: தமிழ்நாடு முழுவதும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு 3,412 தேர்வு மையாங்களில் கடந்த மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 26ஆம் தேதி வரை நடத்தப்பட்டது.
தேர்வு எழுதியவர்களின் எண்ணிக்கை: 7.99 லட்ச பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் 27 ஆயிரம் தனித்தேர்வர்கள் என மொத்தம் 8.27 லட்சம் பேர் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதினார்கள்.
விடைத்தாள் திருத்தம்: கடந்த ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதிவரை விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணிகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து, மாணவர்களின் மதிப்பெண்கள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகளும் நிறைவடைந்தன.
இன்று ரிசல்ட்: இந்நிலையில், இன்று (மே 8) 12ஆம் வகுப்பு பொதுதேர்வு முடிவுகள் காலை 9.30 மணிக்கு வெளியாக உள்ளது. 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு குறித்து அப்டேட்களை உடனடியாக அறிய இந்த லைவ் பக்கத்துடன் இணைந்திருங்கள்.