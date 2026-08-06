/Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE : தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2026 முக்கிய அறிவிப்புகள்!

குழந்தை விரும்பும் தாயுள்ளம் கொண்ட முதல்வர் அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த டெல்டா மக்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டெல்டா மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு 2059 டி பிரிவு வாய்க்கால்கள் ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் தூர்வாரப்பட்டுள்ளது. - வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத்
வேளாண் துறைக்கு தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் நடைமுறையை தொடர முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தினார். வெற்றி விவசாயிகளை கொண்ட வெற்றித் தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம். வேளாண் துறையில் தமிழகத்தின் முன்னேற்றங்களை பட்டியலிட்டு வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் பேச்சு
வீட்டில் இருந்து மதுபானங்களை ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்யும் வகையில், டாஸ்மாக் நிர்வாகம் புதிய வசதியை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த புதிய வசதி இன்று முதல் அறிமுகமாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்திற்காக ரூ.7,432 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக வேளாண் அமைச்சர் வினோத் அறிவிப்பு
வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கலின்போது முதலமைச்சரை அமைச்சர் புகழந்தபோது, சில ஆட்சேபனைக்குரிய வார்த்தைகளுக்கு எதிர்க்கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், வேளாண் அறிக்கையை மட்டும் படிக்கவும் என அமைச்சருக்கு சபாநாயகர் அறிவுறுத்தல்
தவெக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்பு சட்டை அணிந்து சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தந்த திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் . பயிர்கடன் தள்ளுபடி, காவிரி நீர், மேகதாது அணை உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் விவசாயிகளை தவெக அரசு ஏமாற்றியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு
வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கலாகும் நிலையில் கருப்பு சட்டை அணிந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவைக்கு வருகை
Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE Updates : தமிழ்நாடு அரசின் 2026 - 27 ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்தியமைக்கப்பட்ட பட்ஜெட் புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 5) நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் தாக்கல் செய்த நிலையில், இன்று வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இதில் என்னென்ன அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன, விவசாயிகளுக்கான முக்கிய திட்டங்கள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்