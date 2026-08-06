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Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE : தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2026 முக்கிய அறிவிப்புகள்!

Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE Updates : தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல், விவசாயிகளுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 06, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:03 AM IST
Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE : தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2026 முக்கிய அறிவிப்புகள்!
Image Credit: tamil nadu agriculture budget 2026 live updates
06 August 2026 10:02 AM (IST)

Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE : டெல்டா மக்கள் சார்பாக நன்றி

குழந்தை விரும்பும் தாயுள்ளம் கொண்ட முதல்வர் அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த டெல்டா மக்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டெல்டா மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு 2059 டி பிரிவு வாய்க்கால்கள் ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் தூர்வாரப்பட்டுள்ளது. - வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத்

06 August 2026 09:59 AM (IST)

Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE : வெற்றி தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம்!

வேளாண் துறைக்கு தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் நடைமுறையை தொடர முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தினார். வெற்றி விவசாயிகளை கொண்ட வெற்றித் தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம். வேளாண் துறையில் தமிழகத்தின் முன்னேற்றங்களை பட்டியலிட்டு வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் பேச்சு

06 August 2026 09:59 AM (IST)

ஆன்லைனில் மதுபான விற்பனை

வீட்டில் இருந்து மதுபானங்களை ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்யும் வகையில், டாஸ்மாக் நிர்வாகம் புதிய வசதியை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த புதிய வசதி இன்று முதல் அறிமுகமாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

06 August 2026 09:57 AM (IST)

Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE : விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் நிதி 

விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்திற்காக ரூ.7,432 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக வேளாண் அமைச்சர் வினோத் அறிவிப்பு

06 August 2026 09:55 AM (IST)

Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE : அமைச்சருக்கு சபாநாயகர் அறிவுரை

வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கலின்போது முதலமைச்சரை அமைச்சர் புகழந்தபோது, சில ஆட்சேபனைக்குரிய வார்த்தைகளுக்கு எதிர்க்கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், வேளாண் அறிக்கையை மட்டும் படிக்கவும்  என அமைச்சருக்கு சபாநாயகர் அறிவுறுத்தல்

06 August 2026 09:54 AM (IST)

Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE :தவெக அரசு மீது குற்றச்சாட்டு

தவெக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்பு சட்டை அணிந்து சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தந்த திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் . பயிர்கடன் தள்ளுபடி, காவிரி நீர், மேகதாது அணை உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் விவசாயிகளை தவெக அரசு ஏமாற்றியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு

06 August 2026 09:52 AM (IST)

Tamil Nadu Agriculture Budget 2026 LIVE : கருப்பு சட்டையில் உதயநிதி ஸ்டாலின்

வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கலாகும் நிலையில் கருப்பு சட்டை அணிந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவைக்கு வருகை

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TAGS:
tamil nadu agriculture budget 2026
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About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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