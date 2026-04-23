  • LIVE: தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 'தலைவிதியை' நிர்ணயிக்கும் நாள்.. 234 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு!

LIVE: தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 'தலைவிதியை' நிர்ணயிக்கும் நாள்.. 234 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு!

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live Updates: தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் இன்று விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. ஆளும் திமுக, எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மற்றும் முதல் தேர்தலைச் சந்திக்கும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான இந்த நான்குமுனைப் போட்டி, மாநிலத்தின் அரசியல் வரலாற்றில் மிக முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அனல் பறக்கும் தேர்தல் களத்தின் ஒவ்வொரு நிமிட அப்டேட்களையும் இங்கே நேரலையாகக் காணலாம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 23, 2026, 09:14 AM IST
    Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live Updates: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தகவல்கள். ஸ்டாலின், இ.பி.எஸ் மற்றும் விஜய் களம் காணும் 234 தொகுதிகளின் வாக்குப்பதிவு சதவீதங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் கள நிலவரங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Trending Photos

Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates
Tamil Nadu Assembly Election 2026 Voting Live Updates: 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் மேற்கு வங்க முதல் கட்டத் தேர்தல் இன்று (ஏப்ரல் 23, வியாழக்கிழமை) நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதால், மாநிலம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. முக்கியக் கட்சிகள் மற்றும் அவற்றின் தலைவர்களின் பலத்தை சோதிக்கும் களமாக இந்த சட்டமன்றத்  தேர்தல்கள் அமையவுள்ளன.

மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் வழிநடத்தப்படும் தமிழகத்தின் 'திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்' (DMK) மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்குமா என்பதை 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தீர்மானிக்கவுள்ளன. மறுபுறம் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK) தனது செல்வாக்கை வலுப்படுத்த முயன்று வருகிறார்.

நடிகரிலிருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய விஜய் தலைமையில் தொடங்கப்பட்டுள்ள 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' (TVK) இந்தத் தேர்தலில் களமிறங்கியுள்ள ஒரு குறிப்பிடத்தக்க புதிய கட்சியாகும். அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடந்து தனித்து போட்டியிடும் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) என நான்குமுனை போட்டிக்கிடையில் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 வாக்குபதிவு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

வாக்குபதிவு குறித்து அனைத்து அப்டேட்களையும் இங்கே (ZEE TAMIL NEWS) நேரலையாகக் காணலாம்.

23 April, 2026

  • 09:10 AM

    Tamil Nadu Elections 2026 Live:  துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குடும்பத்தினர் சென்னையில் வாக்களிப்பு

    துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனைவி கிருத்திகா உதயநிதி மற்றும் மகன் இன்பநிதி ஆகியோர் சென்னையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்தனர்.

     

  • 09:07 AM

    Tamil Nadu Elections 2026 Live:  TVK கே.ஏ. செங்கோட்டையன் வாக்களித்தார்

    தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (TVK) முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளரும், கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதி வேட்பாளருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், ஈரோட்டில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்துவிட்டு, மை வைக்கப்பட்ட விரலைக் காண்பித்தார். மேலும் படிக்க

     

  • 09:06 AM

    Tamil Nadu Elections 2026 Live: முதல்வர் ஸ்டாலின் வாக்களித்தார்

    SIET கல்லூரியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களிக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் குடும்பத்துடன் வருகை தந்துள்ளார். அங்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினர் உடன் வரிசையில் நின்று வாக்களிக்கிறார்! மேலும் படிக்க

  • 08:51 AM

    சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தனது மகளுடன் வந்து வாக்கை பதிவு செய்தார். மேலும் படிக்க

  • 08:33 AM

    Tamil Nadu Elections 2026 | அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி (EPS) , "நடைபெற்று வரும் இந்தத் தேர்தலில், வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்று தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் 100% நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்... இந்தத் தேர்தலில் அனைவரும் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்ற வேண்டும்..." மேலும் படிக்க

     

  • 08:31 AM

    Tamil Nadu Elections 2026 | நீலாங்கரையில் சீமான் வாக்குப்பதிவு

    நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினைச் செலுத்தினார். மேலும் படிக்க

  • 08:27 AM

    Tamil Nadu Elections 2026 | தமிழக வெற்றிக் கழகத் (TVK) தலைவர்  வாக்குபதிவு செய்ய வருகை

    தமிழக வெற்றிக் கழகத் (TVK) தலைவரும், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளின் வேட்பாளருமான விஜய், இன்று சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு  வாக்குப்பதிவு செய்ய வருகை தந்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 08:25 AM

    Tamil Nadu Elections 2026 | தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23, 2026) விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

    தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (TVK) தலைவரும், அக்கட்சியின் நட்சத்திர வேட்பாளருமான நடிகர் விஜய், இன்று காலை சென்னையில் உள்ள தனது இல்லத்திலிருந்து வாக்குச் சாவடிக்குப் புறப்பட்டார். மேலும் படிக்க

  • 08:23 AM

    IIT மெட்ராஸ் இயக்குனர் வீழிநாதன் காமகோடி அவர்கள், சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார்.

    அதன்பின் பேசிய அவர், "Viksit Bharat 2047 (வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா 2047) இலக்கை அடைய இன்னும் 21 ஆண்டுகள் உள்ளன, இது மிகவும் முக்கியமானது. அனைத்து மாநிலங்களும் அரசாங்கங்களும் இதற்காகத் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் ஆகிய இரண்டும் மிக முக்கியமான முன்னுரிமைகள் ஆகும். ஒரு மாநிலமாக நாம் இதில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறோம். வரும் காலங்களிலும் இந்தச் சிறப்பான பணியைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்வோம் என்றும், கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் சிறந்தவற்றை வழங்குவோம் என்றும் நான் நம்புகிறேன். என்றார்." மேலும் படிக்க

  • 08:22 AM

    Tamil Nadu Elections 2026 | மத்திய இணையமைச்சரும், அவினாசி தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளருமான எல். முருகன், சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார். மேலும் படிக்க

     

  • 08:20 AM

    தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026-க்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23, 2026) நடைபெற்று வருகிறது.

    மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான கமல்ஹாசன், தனது மகள் சுருதி ஹாசனுடன் சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார். மேலும் படிக்க

  • 08:19 AM

    நாங்கள் இன்று எங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினோம். இந்தத் தேர்தல் மிகவும் முக்கியமானது; இது ஒரு குடும்ப வாரிசு அரசியலுக்கும், 'கஞ்சா' கலாச்சாரத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும். தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது என்றார் எஸ்.பி., ஜெயக்குமார். மேலும் படிக்க

  • 08:13 AM

    இசையமைப்பாளர் அனிருத் இன்று காலை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள செயின்ட் பிரான்சிஸ் சேவியர் நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடிக்கு வருகை தந்து, ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார். மேலும் படிக்க

     

  • 08:00 AM

    திமுக வேட்பாளர் ஏபி நந்தகுமார் வாக்கு

    Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates: அணைக்கட்டு சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் ஏபி நந்தகுமார் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். (மேலும் படிக்க)

  • 07:52 AM

    குஷ்பு மற்றும் சுந்தர் சி வாக்களித்தனர்

    Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates: மாநில பாஜக துணைத் தலைவர் குஷ்பு சுந்தர் மயிலாப்பூரில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கைச் செலுத்தினார். (மேலும் படிக்க)

  • 07:36 AM

    தஞ்சாவூர் தொகுதி வாக்குபதிவு

    Thanjavur Assembly Election 2026 Live: தஞ்சையில் திமுக வேட்பாளர் சன் ராமநாதன் மற்றும் அவரது  குடும்பத்தினர் கூட்டுறவு காலணியில் உள்ள மாநகராட்சி ஆரம்ப தொடக்கநிலைப்பள்ளியில் முதல் முதலாக வந்து தங்களது முதல் வாக்கு பதிவை செலுத்தினர். (மேலும் படிக்க)

  • 07:31 AM

    நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்திக் 

    TN Polls 2026 Live Updates: நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்திக் ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் தனது வாக்கைச் செலுத்தினார். (மேலு படிக்க)

  • 07:25 AM

    TN Polls 2026 Live Updates: நடிகர் அஜித்குமார் ஓட்டு செலுத்தினார்!

    நடிகர் அஜித்குமார் தனது வாக்கினை திருவான்மியூர் பள்ளியில் 6.52க்கே தனது வாக்கினை செலுத்தினார். (மேலும் படிக்க)

    Actor Ajith Kumar casts his vote

  • 07:18 AM

    தமிழக தேர்தல் 2026: விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்!

    தமிழகத்தில் இன்று ஜனநாயகத் திருவிழா! காலை முதலே மக்கள் ஆர்வத்துடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர். உங்கள் தொகுதியின் நிலவரம் என்ன? நான்கு முனைப் போட்டியில் வெல்லப்போவது யார்? முழுமையான தேர்தல் அப்டேட்ஸ்.. (மேலும் படிக்க)

  • 07:08 AM

    Election Video: ரஜினிகாந்த் வாக்கு

    TN Polls 2026 Live Updates: சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் காலை நடைப்பயிற்சிக்குச் செல்கிறார். இன்று மாநிலத்தில் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அவர் சென்னையில் உள்ள ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் தனது வாக்கைச் செலுத்தவுள்ளார்.

     

  • 06:58 AM

    மூத்த குடிமக்களை பிக்அப் செய்ய வீட்டுக்கு வாகனம் வர வேண்டுமா?

    இன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடக்கும் நிலையில், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அழைத்துச் செல்ல வாகன வசதியை ஏற்பாடு செய்துள்ளது தேர்தல் ஆணையம். (மேலும் படிக்க)

  • 06:51 AM

    TN Polls 2026 Live Updates: மாதிரி வாக்குப்பதிவு (Mock Poll)

    தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் இன்று (ஏப்ரல் 23, 2026) ஒரே கட்டமாக பொதுத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஜனநாயகத் திருவிழாவைக் கொண்டாடும் வகையில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 5.73 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் இன்று தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யத் தயாராகி வருகின்றனர். இதனையடுத்து மாதிரி வாக்குப்பதிவு (Mock Poll): அதிகாலை 5:30 மணி முதல் முகவர்கள் முன்னிலையில் மாதிரி வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இயந்திரங்களின் துல்லியத்தன்மையைச் சரிபார்த்த பின் அதிகாரப்பூர்வ வாக்குப்பதிவு தொடங்கும்.

  • 06:36 AM

    பூத் ஸ்லிப், வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையா? 

    தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவ தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு இன்று நடக்கும் நிலையில், பூத் ஸ்லிப், வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் வாக்களிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

  • 06:18 AM

    Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates | எத்தனை மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்?

    இன்று மாலை 6:00 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். வரிசையில் நிற்கும் வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

  • 06:13 AM

    Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates | வாக்குப்பதிவு எத்தனை மணிக்கு தொடங்குகிறது.

    காலை 7:00 மணி: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும், மேற்கு வங்கத்தில் 152 தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு தொடங்குகிறது.

  • 06:10 AM

    Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates | தலைவர்களின் வாக்குப்பதிவு

    முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் விஜய் ஆகியோர் அந்தந்தப் பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் காலை 7 மணிக்கே வாக்களிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

  • 06:08 AM

    Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates | பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

    தமிழகம் முழுவதும் 1.40 லட்சம் காவல்துறை பணியாளர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் துணை ராணுவப் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

  • 06:07 AM

    Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates | மும்முனைப் போட்டி

    ஆளும் திமுக, எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மற்றும் முதல்முறையாக களம் காணும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) ஆகியவற்றுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

  • 06:06 AM

    Tamil Nadu Polls 2026 Live Updates | 5.73 கோடி வாக்காளர்கள்

    தமிழகத்தில் சுமார் 5.73 கோடி வாக்காளர்கள் இன்று 4,000-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்களின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்க உள்ளனர்.

