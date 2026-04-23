LIVE: தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 'தலைவிதியை' நிர்ணயிக்கும் நாள்.. 234 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு!

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Voting Live Updates: 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் மேற்கு வங்க முதல் கட்டத் தேர்தல் இன்று (ஏப்ரல் 23, வியாழக்கிழமை) நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதால், மாநிலம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. முக்கியக் கட்சிகள் மற்றும் அவற்றின் தலைவர்களின் பலத்தை சோதிக்கும் களமாக இந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் அமையவுள்ளன.
மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் வழிநடத்தப்படும் தமிழகத்தின் 'திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்' (DMK) மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்குமா என்பதை 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தீர்மானிக்கவுள்ளன. மறுபுறம் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK) தனது செல்வாக்கை வலுப்படுத்த முயன்று வருகிறார்.
நடிகரிலிருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய விஜய் தலைமையில் தொடங்கப்பட்டுள்ள 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' (TVK) இந்தத் தேர்தலில் களமிறங்கியுள்ள ஒரு குறிப்பிடத்தக்க புதிய கட்சியாகும். அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடந்து தனித்து போட்டியிடும் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) என நான்குமுனை போட்டிக்கிடையில் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 வாக்குபதிவு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
