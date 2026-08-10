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தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : சட்டமன்றத்தில் காரசார விவாதம்; தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் பதற்றம்

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் இன்று கூடியது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து குறித்த முக்கிய தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது; காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் பதற்றம் உள்ளிட்ட இன்றைய நிகழ்வின் முக்கிய அப்டேட்ஸ் இதோ

Written BySudharsan G
Published: Aug 10, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:11 PM IST
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : சட்டமன்றத்தில் காரசார விவாதம்; தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் பதற்றம்
Image Credit: TN Assembly CM Vijay | Image Source : Youtube/@TamilnaduAssembly - ScreenGrab
10 August 2026 05:07 PM (IST)

ஆகஸ்ட் 14 பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

ஆடிப்பூரம் திருத்தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு முக்கிய அறிவிப்பு! விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை. ஆனால் ஆகஸ்ட் 22 சனிக்கிழமை வேலை நாள். முழு விவரங்கள் அறிய.. (மேலும் படிக்க)

10 August 2026 03:40 PM (IST)

IPL and Players Injury Explained : ஐபிஎல் தொடரும்... வீரர்களின் காயங்களும்...

ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது ஷமி உள்ளிட்ட முன்னணி வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள், ஸ்டார் வீரர்கள் காயமடைவதற்கு ஐபிஎல் அணிகள் கொடுக்கும் மறைமுக அழுத்தம், முறையற்ற பணிச்சுமை மேலாண்மையே காரணம் என பெங்களூரு பிசிசிஐ மையம் குற்றஞ்சாட்டு (மேலும் படிக்க)

10 August 2026 03:28 PM (IST)

கன்னியாகுமரிக்கு உள்ளூர் விடுமுறை

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடி அமாவாசை திருவிழாவை முன்னிட்டு, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

10 August 2026 01:38 PM (IST)

தமிழ்நாடு மின்தடை 

தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 11) செவ்வாய்கிழமை பல்வேறு இடங்களில் மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது. அதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க) 

 

10 August 2026 12:56 PM (IST)

FMCG Price Hike : அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு

பல நாடுகளில் FMCG பொருட்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் அதன் தயாரிப்பு பொருட்களின் விலையை உயர்த்த முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் (மேலும் படிக்க)

10 August 2026 10:58 AM (IST)

கேஸ் சிலிண்டருக்கு ekyc கட்டாயம்

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பெறுவோருக்கு eKYC  என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. வரும் 16-ஆம் தேதிக்குள் eKYC நிறைவு செய்யாவிட்டால் சிலிண்டர் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

10 August 2026 10:51 AM (IST)

Tamil Nadu Assembly Live Updates : 110 விதியின் கீழ் CM விஜய்யின் அறிவிப்பு

பொதுரக நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.159 ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு

சன்னரக நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.289 ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு

சர்க்கரை ஆலையில் பதிவு செய்த கரும்புக்கு ஒரு டன், 709.50 ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்படும்

ஊக்கத்தொகை ஓராண்டில் ரூ.156க்கு மேல் உயர்த்தி வழங்குவது இதுவே முதல்முறை

10 August 2026 09:59 AM (IST)

TN Assembly Live Updates : இது நம் உரிமை - CM விஜய்

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டுவந்து முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சு:

  • இந்தியாவின் நெற்றியில் வைக்கக் கூடிய வெற்றிப் பொட்டுதான் நம் தமிழ்நாடு. தமிழ் என்றால் கெத்து; தமிழ் என்றால் அது தனி பவர்.
  • தமிழ் மொழி என்றால் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் ஒன்றாக வந்து நிற்கும். தமிழ் வெறும் மொழி மட்டும் அல்ல; நம் உயிர்; பேசினால் ஓசை மட்டும் இல்லை, உணர்வும் வரும்; தாய்மொழி குறித்த உணர்வை புரியவைக்க தாய் மொழி, தமிழ் மொழி என்று சொல்வதே போதும்.
  • தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தவெக அரசு சமரசம் செய்யாது.
  • உணர்வோடு கலந்திருக்கக் கூடிய தமிழை பின்னக்குத் தள்ளினால் எப்படி பொறுத்துக்கொள்வது?. தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும்; அது நம் உரிமை.
10 August 2026 09:55 AM (IST)

TN Assembly Live Updates : தீர்மானத்தை கொண்டுவந்தார் முதலமைச்சர் விஜய்

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டுவந்தார். பள்ளி, கல்லூரி, அரசு பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

10 August 2026 09:51 AM (IST)

மதுரை மீனாட்சி கோயிலில் தரிசனத்திற்கு தடை

மதுரை மீனாட்சி  அம்மன் கோயிலுக்கு ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி பக்தர்களின் தரிசனத்திற்கு தடை விதித்து கோயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கான காரணத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

 

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TAGS:
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Tamil Nadu breaking news LIVE

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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