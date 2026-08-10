/தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : சட்டமன்றத்தில் காரசார விவாதம்; தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் பதற்றம்

ஆடிப்பூரம் திருத்தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு முக்கிய அறிவிப்பு! விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை. ஆனால் ஆகஸ்ட் 22 சனிக்கிழமை வேலை நாள். முழு விவரங்கள் அறிய.. (மேலும் படிக்க)
ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது ஷமி உள்ளிட்ட முன்னணி வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள், ஸ்டார் வீரர்கள் காயமடைவதற்கு ஐபிஎல் அணிகள் கொடுக்கும் மறைமுக அழுத்தம், முறையற்ற பணிச்சுமை மேலாண்மையே காரணம் என பெங்களூரு பிசிசிஐ மையம் குற்றஞ்சாட்டு (மேலும் படிக்க)
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடி அமாவாசை திருவிழாவை முன்னிட்டு, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 11) செவ்வாய்கிழமை பல்வேறு இடங்களில் மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது. அதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
பல நாடுகளில் FMCG பொருட்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் அதன் தயாரிப்பு பொருட்களின் விலையை உயர்த்த முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் (மேலும் படிக்க)
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பெறுவோருக்கு eKYC என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. வரும் 16-ஆம் தேதிக்குள் eKYC நிறைவு செய்யாவிட்டால் சிலிண்டர் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
பொதுரக நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.159 ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு
சன்னரக நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.289 ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு
சர்க்கரை ஆலையில் பதிவு செய்த கரும்புக்கு ஒரு டன், 709.50 ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்படும்
ஊக்கத்தொகை ஓராண்டில் ரூ.156க்கு மேல் உயர்த்தி வழங்குவது இதுவே முதல்முறை
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டுவந்து முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சு:
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டுவந்தார். பள்ளி, கல்லூரி, அரசு பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி பக்தர்களின் தரிசனத்திற்கு தடை விதித்து கோயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கான காரணத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
தமிழ்த்தாய் தீர்மானம்: தமிழ்நாட்டில் கல்வி நிலையங்கள், அரசு பொது நிகழ்ச்சிகளில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் முதலில் பாடப்பட வேண்டும். சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தீர்மானத்தை தாக்கல் செய்தார்.
தமிழகம் - கர்நாடக எல்லையில் பதற்றம்: காவிரியில் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறக்க கன்னட அமைப்பினரும், கர்நாடக விவசாயிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடர் போராட்டங்கள் நடத்தி வரும் சூழலில், வரும் ஆக.13இல் கர்நாடகாவில் முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு கன்னட அமைப்பினர் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். அதேநேரத்தில், இன்று அத்திப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள கர்நாடக - தமிழக எல்லையில் கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்துகின்றனர். இதனால், தமிழ்நாடு அரசின் பேருந்துகள் எல்லை கடந்து கர்நாடகா செல்ல இயலுமா என்ற கேள்வி உள்ளது. இதனால் எல்லையில் பதற்றம் நிலவுகிறது.