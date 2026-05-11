Tamil Nadu Assembly Session 2026 Live : சட்டசபையில் காலடி வைக்கும் விஜய்... இன்று எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பு

Tamil Nadu Assembly Session 2026 Live : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் லைவ் அப்டேட்ஸ்
17வது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 11) காலை 9.30 கூடுகிறது. தனிப்பெரும் கட்சியான தவெக பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. தவெக ஆட்சி அமைந்த பின்னர் முதல்முறையாக சட்டப்பேரவை கூடுகிறது.
தற்காலிக சபாநாயகர்: சோழவந்தான் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கருப்பையா நேற்று (மே 10) சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் தற்காலிக சபாநாயகராக பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.
புதிய எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பு: புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 233 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு இன்று பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைக்கிறார். விஜய் 2 தொகுதிகளில் வென்று, திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.