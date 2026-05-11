Tamil Nadu Assembly Session 2026 Live : சட்டசபையில் காலடி வைக்கும் விஜய்... இன்று எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பு

Tamil Nadu Assembly Session 2026 Live : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பின்னர், முதல்முறையாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 11, 2026) நடைபெறுகிறது. சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளின் நேரலை தகவல்களை உடனுக்குடன் இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 11, 2026, 08:26 AM IST
    TN Assembly Session 2026 Live : விஜய் தலைமையிலான ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றிருக்கும் நிலையில், இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளின் நேரலை தகவல்களை உடனுக்குடன் இதோ...

Live Blog

Tamil Nadu Assembly Session 2026 Live : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் லைவ் அப்டேட்ஸ்

17வது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 11) காலை 9.30 கூடுகிறது. தனிப்பெரும் கட்சியான தவெக பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. தவெக ஆட்சி அமைந்த பின்னர் முதல்முறையாக சட்டப்பேரவை கூடுகிறது. 

தற்காலிக சபாநாயகர்: சோழவந்தான் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கருப்பையா நேற்று (மே 10) சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் தற்காலிக சபாநாயகராக பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

புதிய எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பு: புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 233 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு இன்று பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைக்கிறார். விஜய் 2 தொகுதிகளில் வென்று, திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

11 May, 2026

  • 08:10 AM

    Tamil Nadu Assembly Session 2026 Live : எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை - கட்சி வாரியாக

           கட்சி                                  எம்எல்ஏக்கள் எண்ணிக்கை
    தவெக                                            107
    திமுக                                              59
    அஇஅதிமுக                                              47
    காங்கிரஸ்                                                5
    பாமக                                                    4
    ஐயூஎம்எல்                                                2
    சிபிஐ                                                2
    விசிக                                                2 
    சிபிஎம்                                                2
    பாஜக                                                2
    தேமுதிக                                                   1
    அமமுக                                                1
