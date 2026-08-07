/Tamil Breaking News LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், செவிலியர் போராட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, கடன் மீட்பு மற்றும் மீட்பு முகவர்களை ஈடுபடுத்துவது தொடர்பான தனது புதிய கட்டமைப்பை ஜனவரி 2027 வரை ஒத்திவைக்க முடிவு செய்துள்ளது.. (மேலும் படிக்க)
வார இறுதி நாட்களையொட்டி, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் இன்று முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. கிளாம்பாக்கம், மாதவரம், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வார இறுதி ந ட்களுடன் சேர்த்து மூன்று நாட்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கிறது. (மேலும் படிக்க)
காக்கரப்ரோச் ஜனதா கட்சியின் (CJP) புதிய தேசிய செயற்குழு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபிஜித் தீப்கே தேசிய அமைப்பாளராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், கட்சியின் பிற நிர்வாகிகள் மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்த முழு விவரங்கள் உள்ளே.. (மேலும் படிக்க)
இன்னும் பல ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை மிக சிக்கலான செயல்முறையாக நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால், அது தவறு. மத்திய அரசும், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO-வும் இந்த செயல்முறையை மிக எளிதாக்கியுள்ளன... (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் பெண் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்காக தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு அதிவேக மின்இணைப்பு திட்டம் உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மாநில பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று மானியக்கோரிக்கைகள் மீதான பொதுவிவாதம் நடக்க உள்ளது. இது தொடர்பான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்......