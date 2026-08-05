/Tamil Nadu Budget 2026 LIVE : தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்; காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும்

தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டை முன்னிட்டு அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தந்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. சட்டப்பேரவை நேரலையை பார்க்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சட்டப்பேரவையின் அதிகாரப்பூர்வ யூ-ட்யூப் லைவ்வின் இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு, முதல்முறையாக இன்று (ஆகஸ்ட் 5) தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார், இது அவரது முதல் பட்ஜெட் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
மகளிர் உரிமைத்தொகை, இலவச சிலிண்டர், தமிழ்நாடு முழுவதும் மகளிருக்கு அனைத்து பேருந்துகளிலும் கட்டணமில்லா பயணம், திருமண உதவித் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பவுன் தங்கம், இளைஞர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை என தேர்தலின் போது தவெக அளித்த வாக்குறுதிகள் இன்றைய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் உடனடி லைவ் அப்டேட்ஸை தெரிந்துகொள்ள இப்பக்கத்துடன் இணைந்திருக்கவும்.