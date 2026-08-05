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Tamil Nadu Budget 2026 LIVE : தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்; காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும்

Tamil Nadu Budget 2026 LIVE Updates : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டை, நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்கிறார். அதன் லைவ் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Aug 05, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:25 AM IST
Tamil Nadu Budget 2026 LIVE : தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்; காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும்
Image Credit: Tamil Nadu Budget 2026-27 | Image Source : ChatGPT
05 August 2026 09:25 AM (IST)

TN Budget 2026 Live Updates : வருகை தரும் எம்எல்ஏக்கள்

தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டை முன்னிட்டு அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தந்து வருகின்றனர்.

05 August 2026 09:02 AM (IST)

TN Budget 2026 Live Updates : யூ-ட்யூப்பில் நேரலையை எப்படி பார்க்க?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. சட்டப்பேரவை நேரலையை பார்க்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சட்டப்பேரவையின் அதிகாரப்பூர்வ யூ-ட்யூப் லைவ்வின் இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.

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TAGS:
Tn budget
Marie Wilson
CM Vijay

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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