/Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : மீண்டும் வந்தே மாதரம்; வெடிக்கும் சர்ச்சை - தொடங்கியது பதவியேற்பு

TVK Vijay Cabinet Expansion LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்கின்றனர். புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழாவின் லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.
தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் நிலையில், புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழா தொடங்கியது. வந்தே மாதரம் பாடல் முதலில் பாடப்பட்டுள்ளதால், மீண்டும் சர்ச்சை வெடிக்கலாம். வந்தே மாதரம் பாடலை தொடர்ந்து, தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது. மூன்றாவதாகவும் கடைசியாகவும் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையில் 23 அமைச்சர்கள் இன்று பதவியேற்கின்றனர். ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவின் நேரலை இதோ..
1. ஸ்ரீநாத் - தூத்துக்குடி
2. கமலி - அவிநாசி
3. சி. விஜயலட்சுமி - குமாரபாளையம்
4. ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார் - காஞ்சிபுரம்.
5. வினோத் - கும்பகோணம்
6. ராஜீவ் - திருவாடனை
7. ராஜ்குமார் - கடலூர்
8. வி. காந்திராஜ் - அரக்கோணம்
9. மதன் ராஜா - ஒட்டப்பிடாரம்
10. ஜெகதீஸ்வர் - ராஜபாளையம்
11. ராஜேஷ் குமார் - கிள்ளியூர் (காங்கிரஸ்)
12. விஜய் பாலாஜி - திருச்சி கிழக்கு
13. லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் - ராசிபுரம்
14. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் - சேலம் தெற்கு
15. ரமேஷ் - ஸ்ரீரங்கம்
16. விஸ்வநாதன் - மேலூர் (காங்கிரஸ்)
17. குமார் - வேளச்சேரி
18.தென்னரசு - ஸ்ரீபெரும்புதூர்
19. வி. சம்பத் குமார் - கோவை வடக்கு
20. முகமது ஃபர்வாஸ் - அறந்தாங்கி
21. சரத்குமார் - தாம்பரம்
22. மரிய வில்சன் - ஆர்.கே. நகர்
23. விக்னேஷ் - கிணத்துக்கடவு
கிள்ளியூர் எம்எல்ஏ ராஜேஷ்குமார் மற்றும் மேலூர் எம்எல்ஏ விஸ்வநாதன் ஆகிய காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகின்றனர். இவர்களின் குடும்பத்தினர் தற்போது ஆளுநர் மாளிகைக்கு வருகை தந்துள்ளனர். சுமார் 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம்பெறுகிறது. 1962ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் தனித்து ஆட்சியை பிடிக்கவில்லை.
முதலமைச்சர் விஜய் உள்பட மொத்தம் 10 அமைச்சர்கள் கடந்த மே 10ஆம் தேதி பதவியேற்றனர். இன்று 21 தவெக அமைச்சர்கள் பதவியேற்க உள்ளனர். இதனால், விஜய் தலைமையிலான கூட்டணி அமைச்சரவையில் 31 தவெகவினர் இடம்பெறுகின்றனர்.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இன்று மொத்தம் 23 அமைச்சர்கள் பதவியேற்க உள்ளனர். இவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் மற்றும் ரகசிய காப்பு பிரமாணம் செய்துவைக்கிறார். பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.
10 அமைச்சர்கள்: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் ஏற்கெனவே, என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், வெங்கடரமணன், சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன், டி.கே. பிரபு, கீர்த்தனா உள்ளிட்டோர் அமைச்சர்களாக உள்ளனர். இவர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
புதிய 23 அமைச்சர்கள்: இன்று அமைச்சரவையில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட இருக்கிறது. 23 பேர் அமைச்சர்களாக இன்று பதவியேற்க உள்ளனர். இதில் 21 தவெகவினர் மற்றும் 2 காங்கிரஸ் கட்சியினர் இடம்பெற உள்ளனர்.
அமைச்சரவை விரிவாக்க விழா: சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையின் பாரதியார் மண்டபத்தில் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழா இன்று காலை 10 மணிக்கு தொடங்குகிறது. அந்த வகையில், இன்றைய பதவியேற்பு விழா குறித்த லைவ் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இங்கு அறிந்துகொள்ளலாம்.