  • /Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : மீண்டும் வந்தே மாதரம்; வெடிக்கும் சர்ச்சை - தொடங்கியது பதவியேற்பு
Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : மீண்டும் வந்தே மாதரம்; வெடிக்கும் சர்ச்சை - தொடங்கியது பதவியேற்பு

TVK Vijay Cabinet Expansion LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்கின்றனர். புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழாவின் லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 21, 2026, 08:42 AM IST|Updated: May 21, 2026, 10:10 AM IST
Image Credit: Image Credit : Tamilnadu CM Vijay Cabinet Expansion | Image Source: X
21 May 2026 10:07 AM (IST)

Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : மீண்டும் வந்தே மாதரம் - தொடங்கியது பதவியேற்பு

தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் நிலையில், புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழா தொடங்கியது. வந்தே மாதரம் பாடல் முதலில் பாடப்பட்டுள்ளதால், மீண்டும் சர்ச்சை வெடிக்கலாம். வந்தே மாதரம் பாடலை தொடர்ந்து, தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது. மூன்றாவதாகவும் கடைசியாகவும் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. 

21 May 2026 09:40 AM (IST)

Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்பு - நேரலை

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையில் 23 அமைச்சர்கள் இன்று பதவியேற்கின்றனர். ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவின் நேரலை இதோ..

21 May 2026 09:10 AM (IST)

Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : 23 அமைச்சர்கள் - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

1. ஸ்ரீநாத் - தூத்துக்குடி

2. கமலி - அவிநாசி 

3. சி. விஜயலட்சுமி - குமாரபாளையம்

4. ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார் - காஞ்சிபுரம்.

5. வினோத் - கும்பகோணம்

6. ராஜீவ் - திருவாடனை

7. ராஜ்குமார் - கடலூர்

8. வி. காந்திராஜ் - அரக்கோணம்

9. மதன் ராஜா - ஒட்டப்பிடாரம்

10. ஜெகதீஸ்வர் - ராஜபாளையம்

11. ராஜேஷ் குமார் - கிள்ளியூர் (காங்கிரஸ்)

12. விஜய் பாலாஜி - திருச்சி கிழக்கு

13. லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் - ராசிபுரம்

14. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் - சேலம் தெற்கு

15. ரமேஷ் - ஸ்ரீரங்கம்

16. விஸ்வநாதன் - மேலூர் (காங்கிரஸ்)

17. குமார் - வேளச்சேரி

18.தென்னரசு - ஸ்ரீபெரும்புதூர்

19. வி. சம்பத் குமார் - கோவை வடக்கு

20. முகமது ஃபர்வாஸ் - அறந்தாங்கி

21. சரத்குமார் - தாம்பரம்

22. மரிய வில்சன் - ஆர்.கே. நகர்

23. விக்னேஷ் - கிணத்துக்கடவு

21 May 2026 08:56 AM (IST)

Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : காங்கிரஸில் 2 அமைச்சர்கள்

கிள்ளியூர் எம்எல்ஏ ராஜேஷ்குமார் மற்றும் மேலூர் எம்எல்ஏ விஸ்வநாதன் ஆகிய காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகின்றனர். இவர்களின் குடும்பத்தினர் தற்போது ஆளுநர் மாளிகைக்கு வருகை தந்துள்ளனர். சுமார் 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம்பெறுகிறது. 1962ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் தனித்து ஆட்சியை பிடிக்கவில்லை.

21 May 2026 08:54 AM (IST)

Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : தவெகவில் 31 அமைச்சர்கள்

முதலமைச்சர் விஜய் உள்பட மொத்தம் 10 அமைச்சர்கள் கடந்த மே 10ஆம் தேதி பதவியேற்றனர். இன்று 21 தவெக அமைச்சர்கள் பதவியேற்க உள்ளனர். இதனால், விஜய் தலைமையிலான கூட்டணி அமைச்சரவையில் 31 தவெகவினர் இடம்பெறுகின்றனர்.

21 May 2026 08:52 AM (IST)

Tamil Nadu Cabinet Expansion 2026 live : காலை 10 மணிக்கு பதவியேற்பு

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இன்று மொத்தம் 23 அமைச்சர்கள் பதவியேற்க உள்ளனர். இவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் மற்றும் ரகசிய காப்பு பிரமாணம் செய்துவைக்கிறார். பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

