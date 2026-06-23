Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Tamil Nadu CM Vijay Speech Live : முதலமைச்சர் விஜய் இன்றைய பேச்சு! தமிழ்நாடு மின்தடை, அரசின் அறிவிப்புகள் - இன்றைய அப்டேட்ஸ் |
Live Now

Tamil Nadu CM Vijay Speech Live : முதலமைச்சர் விஜய் இன்றைய பேச்சு! தமிழ்நாடு மின்தடை, அரசின் அறிவிப்புகள் - இன்றைய அப்டேட்ஸ் |

Tamil Nadu CM Vijay Speech Live Today: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள், முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சு சிறப்பம்சங்கள் குறித்த அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 23, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:03 AM IST
Tamil Nadu CM Vijay Speech Live : முதலமைச்சர் விஜய் இன்றைய பேச்சு! தமிழ்நாடு மின்தடை, அரசின் அறிவிப்புகள் - இன்றைய அப்டேட்ஸ் |
Image Credit: Tamil Nadu CM Vijay Speech Live
23 June 2026 10:01 AM (IST)

Andhra Pradesh Crime News: ஆந்திராவை உலுக்கிய சோகம்!

 

தண்ணீர் கொண்டு வர தாமதம் ஆன ஒரு சிறிய விஷயத்துக்காக, ஒரு மகன் தன் தாயையே உயிர் போகும் அளவுக்கு அடித்து கொலை செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

23 June 2026 09:52 AM (IST)

இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 உதவித்தொகை! உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

இளைஞர்களுக்கு மாதம் 2000 உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசின் தாட்கோ அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம் 

23 June 2026 09:51 AM (IST)

விவசாயிகளுக்கு ரூ.8000 மானியம் - யார் யாரெல்லாம் பெறலாம்?

Nagapattinam : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் குறுவை பருவ நெல் சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் வரை மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

23 June 2026 09:49 AM (IST)

நாமக்கல் மக்களுக்கு குட்நியூஸ்! ரூ.25 லட்சம் லோன் வாங்க விண்ணப்பிக்கலாம்

Namakkal News : தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.25 லட்சம் வரையிலான லோன் வாங்க நாமக்கல் மாவட்ட மக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Tamil Nadu CM Vijay Speech Live
CM Vijay Live Updates Today
Joseph Vijay Speech Highlights
Tamil Nadu Power Cut Updates
Tamil Nadu Government Announcements

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தண்ணீர் கொண்டு வர தாமதமானதால் பெற்ற தாயை அடித்துக் கொன்ற மகன்: ஆந்திராவில் அதிர்ச்சி
Andhra Pradesh54 min ago
2
Tamil Nadu CM Vijay Speech Live1 hr ago
3
Sani Peyarchi2 hrs ago
4
Tamil Nadu government3 hrs ago
5
namakkal news3 hrs ago