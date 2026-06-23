/Tamil Nadu CM Vijay Speech Live : முதலமைச்சர் விஜய் இன்றைய பேச்சு! தமிழ்நாடு மின்தடை, அரசின் அறிவிப்புகள் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

தண்ணீர் கொண்டு வர தாமதம் ஆன ஒரு சிறிய விஷயத்துக்காக, ஒரு மகன் தன் தாயையே உயிர் போகும் அளவுக்கு அடித்து கொலை செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)
இளைஞர்களுக்கு மாதம் 2000 உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசின் தாட்கோ அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம்
Nagapattinam : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் குறுவை பருவ நெல் சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் வரை மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
Namakkal News : தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.25 லட்சம் வரையிலான லோன் வாங்க நாமக்கல் மாவட்ட மக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu CM Vijay Speech Live Today: ஆளுநர் நன்றி தெரிவிக்கும் உரை மீது முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்றைய பேச்சு, வானிலை நிலவரம், தமிழ்நாடு மின்தடை பகுதிகள் குறித்த அப்டேட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....