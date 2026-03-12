English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • LIVE : எல்பிஜி சிலிண்டர் அப்டேட், பெட்ரோல் டீசல், தங்கம் விலை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : எல்பிஜி சிலிண்டர் அப்டேட், பெட்ரோல் டீசல், தங்கம் விலை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 12, 2026, 10:11 AM IST
    Tamil Nadu live news today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Trending Photos

ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! புது சொத்து வாங்கலாம்
camera icon6
Rahu Ketu Peyarchi
ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! புது சொத்து வாங்கலாம்
8வது ஊதியக்குழு: Rs.18,000 டு Rs.46,000... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரே பாய்ச்சலில் உயரும் சம்பளம்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: Rs.18,000 டு Rs.46,000... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரே பாய்ச்சலில் உயரும் சம்பளம்
ஏழை மாணவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றிய தமிழ் புதல்வன்! மாநில திட்டக்குழு அறிக்கை
camera icon8
Tamil Pudhalvan Scheme
ஏழை மாணவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றிய தமிழ் புதல்வன்! மாநில திட்டக்குழு அறிக்கை
விஜய் - த்ரிஷா: 20 ஆண்டு கால நட்பும், கிசுகிசுக்களும், முழு விவரம் இதோ
camera icon9
vijay
விஜய் - த்ரிஷா: 20 ஆண்டு கால நட்பும், கிசுகிசுக்களும், முழு விவரம் இதோ
Live Blog

Tamil Nadu Live Today : இன்றைய எல்பிஜி விலை, எல்பிஜி புக்கிங், பெட்ரோல் டீசல் விலை, தங்கம் விலை, ஓய்வூதியம், மத்திய அரசின் அறிவிப்புகள், தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள், அரசியல் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

 

12 March, 2026

  • 10:10 AM

    கிரிக்கெட் வரலாற்றின் 8 அதிசய சாதனைகள்:

    Cricket Records : கிரிக்கெட் வரலாற்றில் சச்சின் முதல் பிராட்மேன் வரை அவ்ர்களின் பெயரில் உள்ள 8 விநோத சாதனைளின் பட்டியலை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 10:06 AM

    PM Kisan News: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

    நாளை பிஎம் கிசான் 22வது தவணை விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். அதற்கு முன்னர் மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் விவசாயிகளுடன் ஒரு முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார். மேலும் படிக்க....

  • 08:51 AM

    8th Pay Commisson: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

    8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மாற்றப்படாமல் இருந்தாலும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரிய அளவிலான சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் கணக்கீட்டு முறை இதற்கான முக்கிய காரணமாக உள்ளது. மேலும் படிக்க....

     

  • 08:43 AM

    பெட்ரோல், டீசல் முதல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரை: 10 முக்கியத் தகவல்கள்

    தமிழ்நாட்டில் இன்றைய பெட்ரோல் டீசல் விலை நிலவரம் முதல் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 10 முக்கிய தகவல்களை இங்கே அறிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

  • 08:41 AM

    தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் புக் செய்வது எப்படி? புதிய அறிவிப்பு

    Indane Gas booking tamil nadu : தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் புக் செய்வது எப்படி? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 08:41 AM

    இன்றைய ராசிபலன் : மார்ச் 12, வியாழக்கிழமை

    இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 12 வியாழக்கிழமை திர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டம ராசிகள் (மேலும் படிக்க )

Tamil Nadu live news todayLPG cylinder UpdatePetrol Diesel Price TodayTamil nadu latest newsGold rate today tamil nadu

Trending News