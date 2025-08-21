Tamil News LIVE இன்று மதுரையில் தவெக மாநாடு.. மும்பைக்கு ரெட் அலர்ட்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE Today 21 August 2025: இன்று மதுரையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 21, 2025, 08:33 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Updates: மும்பையில் கடந்த சில நாட்களாகவே கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் மும்பை நகரமே வெள்ளத்தில் தத்தளித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றும் மும்பைக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

21 August, 2025

  • 08:30 AM

    தவெக 2வது மாநில மாநாடு: அதிகாலை முதலே குவிந்து வரும் தொண்டர்கள்.. விஜய் என்ன பேசப்போகிறார்?  

    Madurai TVK Maanadu: மதுரையில் இன்று தவெக மாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில், அதிகாலை முதலே தொண்டர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)

     

  • 07:16 AM

    "இந்திய கூட்டணி கடைப்பிடிக்கும் ஒரே அரசியலமைப்பு ஊழல் மட்டுமே".. முதல்வருக்கு அண்ணாமலை பதிலடி!

    Annamalai Slams MK Stalin: பதவி பறிப்பு சட்ட மசோதாவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அவருக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் அண்ணாமலை. (மேலும் படிக்க)

  • 06:28 AM

    இன்றைய ராசி பலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்.. ஆனால்!

     

    Today Rasipalan 21 August 2025: இன்று ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

