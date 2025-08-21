Tamil News LIVE இன்று மதுரையில் தவெக மாநாடு.. மும்பைக்கு ரெட் அலர்ட்!

Tamil News LIVE Updates: மும்பையில் கடந்த சில நாட்களாகவே கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் மும்பை நகரமே வெள்ளத்தில் தத்தளித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றும் மும்பைக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Tamil News LIVE Today 21 August 2025: இன்று மதுரையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளது.
தவெக 2வது மாநில மாநாடு: அதிகாலை முதலே குவிந்து வரும் தொண்டர்கள்.. விஜய் என்ன பேசப்போகிறார்?
Madurai TVK Maanadu: மதுரையில் இன்று தவெக மாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில், அதிகாலை முதலே தொண்டர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)
"இந்திய கூட்டணி கடைப்பிடிக்கும் ஒரே அரசியலமைப்பு ஊழல் மட்டுமே".. முதல்வருக்கு அண்ணாமலை பதிலடி!
Annamalai Slams MK Stalin: பதவி பறிப்பு சட்ட மசோதாவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அவருக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் அண்ணாமலை. (மேலும் படிக்க)
இன்றைய ராசி பலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்.. ஆனால்!
Today Rasipalan 21 August 2025: இன்று ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)