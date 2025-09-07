English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Live: இன்று சந்திர கிரகணம்; சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம் - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

Tamil Nadu Live News Updates: இன்று சந்திர கிரகணம், சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம், தமிழ்நாடு மழை அப்டேட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 7, 2025, 09:47 AM IST
    உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்கள் அனைத்தையும் இங்கு உடனுக்குடன் இதோ...

Live Blog

Tamil Nadu Live News Updates: 2025ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் (Chandra Grahan 2025) இன்று (செப்.7) நிகழ்கிறது. இந்தியாவில் டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், சென்னை ஆகிய நகரங்கள் உள்பட பல இடங்களில் நீங்கள் சந்திர கிரகணத்தை காணலாம் என கூறப்படுகிறது. கிரகணம் இன்றிரவு 9.58 மணிக்கு தொடங்கி, இரவு 11.42 மணியளவில் உச்சம்பெறும். தொடர்ந்து நள்ளிரவு 1:26 மணிக்கு நிறைவடையும். சந்திர கிரகமணம் 3 மணிநேரம் 28 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும் என கூறப்படுகிறது. இதை நீங்கள் வெறும் கண்களாலேயே பார்க்கலாம்.  

சென்னை சென்ட்ரல்-கூடூர் வழித்தடத்தில் உள்ள பொன்னேரி பணிமனையில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட (Chennai Sub-Urban Train Services) இருக்கிறது. இன்று (செப். 7) இரவு 8 மணி முதல் நாளை (செப். 8) அதிகாலை 4 மணி வரை பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறது. இதனால், புறநகர் ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை இன்று திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது (Tamilnadu Rain Updates) என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. புதுச்சேரி, கரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் இன்று வானம் மேகம் மூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான/மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்கள் அனைத்தையும் இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம். 

7 September, 2025

  • 09:44 AM

    Weight Loss Challenge: உடல் எடையை குறைத்தால் போனஸ்

     உடல் எடையை குறைத்தால் பணியாளர்களுக்கு நிறுவனம் போனஸ் வழங்கி வருகிறது. இதுகுறித்து அவர் அறிய இதை கிளிக் செய்து படிங்க.

  • 09:41 AM

    SBI Online Service Outage: எஸ்பிஐ பயனர்கள் கவனத்திற்கு...

    ஸ்பிஐ வங்கியின் முக்கிய ஆன்லைன் சேவைகள் இன்று ஒருமணிநேரத்திற்கு இயங்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மேலும் படிக்க இதை கிளிக் செய்யலாம்.

     

  • 09:39 AM

    Sarfaraz Khan: சர்பராஸ் கானுக்கு இனி வாய்ப்பில்லை

    இந்திய டெஸ்ட் அணியில் சர்பராஸ் கானுக்கு இனி வாய்ப்பில்லை எனலாம். இதுகுறித்து தெரிந்துகொள்ள இதை கிளிக் செய்து படிங்க. 

  • 09:37 AM

    September 7 Rasipalan: செப்டம்பர் 7 ராசிபலன்

    மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கு இன்றைய (செப்டம்பர் 7) பலன்களை படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும். 

