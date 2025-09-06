Live: கேரளா காருண்யா லாட்டரி முடிவுகள்; தங்கம் விலை புதிய உச்சம் - உடனடி அப்டேட்ஸ்!

Tamil Nadu Live News Updates: கேரளா காருண்யா கேஆர் 722 லாட்டரி முடிவுகள் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு வெளியாக உள்ளன. தங்கம் விலை இன்று சென்னையில் மீண்டும் உயர்ந்து, புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று சென்னையில் 1 கிராம் 22 காரட் தங்கம் ரூ.140 உயர்ந்து, தற்போது ரூ.10,005 ஆக விற்பனை ஆகிறது. 1 சவரன் 22 காரட் தங்கம் ரூ.1,120 உயர்ந்து, தற்போது ரூ.80,040 ஆக விற்பனை ஆகிறது. தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, கடலூர், அரியலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. உள்ளூர் முதல் உலகம் முழுவதும் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட் இதோ...!