Live: என்ன சொல்லப்போகிறார் செங்கோட்டையன்; ஓணம் பண்டிகை; மதராஸி ரிலீஸ் - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News Updates: செங்கோட்டையன் பேச்சு; மதராஸி, பேட் கேர்ள், தி கான்ஜுரிங் லாஸ்ட் ரைட்ஸ் உள்ளிட்ட படம் ரீலிஸ் மற்றும் அதன் விமர்சனம்; ஓணம், மிலாடி நபி பண்டிகை உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட் இதோ...!

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 5, 2025, 10:08 AM IST
    Tamil Nadu Live News Updates: உள்ளூர் முதல் உலகம் முழுவதும் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட் இதோ...!

Tamil Nadu Live News Updates: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் செய்தியாளர்கள் முன்னிலை இன்று காலையில் பேச இருக்கிறார். இதில் பல விஷயங்கள் குறித்து அவர் மனம் திறக்க இருப்பதாக அவரே தெரிவித்திருந்தார். அவர் என்ன பேசப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. 

அதே நேரத்தில், இன்று தமிழ்நாட்டில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மதராஸி திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இத்திரைப்படத்திற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கி உள்ளார். ருக்மணி வசந்த் நடித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து, வெற்றிமாறன் தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள பேட் கேர்ள்; நகைச்சுவை நடிகர் KPY பாலா, பாலாஜி சக்திவேல் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான காந்தி கண்ணாடி; அனுஷ்கா - விக்ரம் பிரபு நடித்திருக்கும் காட்டி திரைப்படம்; தி கான்ஜுரிங் லாஸ்ட் ரைட்ஸ் என பல திரைப்படங்கள் இன்று திரைக்கு வர இருக்கின்றன. 

இன்று மிலாடி நபி நாடு முழுக்க கொண்டாடப்படுகிறது. மிலாடி நபி காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் டாஸ்மாக் விடுமுறை. திருவோணம் பண்டிகையும் இன்று கேரள மக்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்களை இங்கு காணலாம்.

5 September, 2025

  • 10:08 AM

    GST Rate Cut: சின் பொருட்கள் என்றால் என்ன?

    சின் பொருட்கள் என்றால் என்ன? இவற்றுக்கு ஏன் 40% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 09:54 AM

    Investment Tips: முதலீட்டு டிப்ஸ்

    மாதச் சம்பளத்தில் 10 சதவீதத்தை முதலீடு செய்தால் நீங்களும் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம். இதுகுறித்து விரிவாக அறிய இதை கிளிக் செய்து படிங்க. 

  • 09:50 AM

    IND vs WI, Team India Squad: இந்திய டெஸ்ட் அணியின் அடுத்த விக்கெட் கீப்பர் யார்?

    ரிஷப் பண்ட், துருவ் ஜூரல், இஷான் கிஷன் என மூன்று விக்கெட் கீப்பர்கள் காயத்தில் சிக்கியிருக்கும் சூழலில், மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விக்கெட் கீப்பராக யாரை இந்திய அணி தேர்வு செய்யும் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம். 

  • 09:46 AM

    Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன்

    செப்டம்பர் 5ஆம் தேதியான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

