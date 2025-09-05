Live: என்ன சொல்லப்போகிறார் செங்கோட்டையன்; ஓணம் பண்டிகை; மதராஸி ரிலீஸ் - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News Updates: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் செய்தியாளர்கள் முன்னிலை இன்று காலையில் பேச இருக்கிறார். இதில் பல விஷயங்கள் குறித்து அவர் மனம் திறக்க இருப்பதாக அவரே தெரிவித்திருந்தார். அவர் என்ன பேசப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது.
அதே நேரத்தில், இன்று தமிழ்நாட்டில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மதராஸி திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இத்திரைப்படத்திற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கி உள்ளார். ருக்மணி வசந்த் நடித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து, வெற்றிமாறன் தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள பேட் கேர்ள்; நகைச்சுவை நடிகர் KPY பாலா, பாலாஜி சக்திவேல் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான காந்தி கண்ணாடி; அனுஷ்கா - விக்ரம் பிரபு நடித்திருக்கும் காட்டி திரைப்படம்; தி கான்ஜுரிங் லாஸ்ட் ரைட்ஸ் என பல திரைப்படங்கள் இன்று திரைக்கு வர இருக்கின்றன.
இன்று மிலாடி நபி நாடு முழுக்க கொண்டாடப்படுகிறது. மிலாடி நபி காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் டாஸ்மாக் விடுமுறை. திருவோணம் பண்டிகையும் இன்று கேரள மக்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்களை இங்கு காணலாம்.