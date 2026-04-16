English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  LIVE : நாடாளுமன்ற கூட்டம், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போராட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : நாடாளுமன்ற கூட்டம், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போராட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu LIVE: நாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டம், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கல், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சென்னையில் போராட்டம் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 16, 2026, 12:00 PM IST
    Tamil Nadu live news : தமிழ்நாடு இன்றைய முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்

MI அணியில் இந்த 3 வீரர்களுக்கு முழு ரெஸ்ட்... நிச்சயம் இவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
சித்திரை 2 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
TN Weather: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு.. இந்த மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!
சித்திரை மாதத்தில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. பணம், சொத்து அதிகரிக்கும்
Live Blog

Tamil Nadu Live Today : நாடாமன்ற சிறப்புக் கூட்டம் இன்று, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தாக்கல் செய்கிறது மத்திய அரசு. இதற்கு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் கடும் எதிர்ப்பு. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் உள்ள தனது வீட்டில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி போராட்டம் நடத்தியதுடன் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நகலை எரித்து திமுக மற்றும் தமிழ்நாட்டின் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார். இதுதவிர இன்றைய தேர்தல் பிரச்சாரம், தங்கம் விலை அப்டேட், ஓய்வூதியம், 8வது ஊதியக்குழு அப்டேட் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளின் விரிவான தகவல்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... 

16 April, 2026

  • 11:59 AM

    ஏப்ரல் 22 Motorola Edge 70 Pro அறிமுகம்

    Motorola நிறுவனம் தனது வரவிருக்கும் Edge வரிசை ஸ்மார்ட்போனான 'Edge 70 Pro' போனின் வெளியீட்டுத் தேதியை அறிவித்துள்ளது. Motorola Edge 70 Fusion மற்றும் Edge 70 ஆகிய மாடல்களுக்குப் பிறகு, இந்த வரிசையில் வெளியாகும் மூன்றாவது ஸ்மார்ட்போன் இதுவாகும். மேலும் படிக்க

  • 11:42 AM

    Dhurandhar The Revenge OTT Release | துரந்தர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ்! 

    இந்தியில் வெளியாகி பெரிய வரவேற்பையும் வசூலையும் பெற்றிருக்கும் திரைப்படம், துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த விவரம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 11:07 AM

    SBI’s Salary Account Package: எந்தெந்த ஊழியர்களுக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கும்?

    மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நிதி நலனையும் சமூகப் பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்தும் நோக்கில், ஒரு விரிவான 'சம்பளக் கணக்குத் தொகுப்பை' உருவாக்குமாறு பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு நிதிச் சேவைகள் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது... (மேலும் படிக்க) 

     

  • 10:51 AM

    Asha Bhosle Net Worth | ஆஷா போஸ்லே சொத்துமதிப்பு!

    பழம்பெரும் பாடகி ஆஷா போஸ்லே, சில தினங்களுக்கு முன்பு காலமானார். இந்த நிலையில், அவரது சொத்து விவரங்கள் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:37 AM

    தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நகலை எரித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்! 

    M.K. Stalin : தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நகலை எதிர்த்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று நாமக்கல்லில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். (மேலும் படிக்க)

  • 10:29 AM

    சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

    கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 17 முதல் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:58 AM

    CBSE 12 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு?

    12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளங்களான cbse.gov.in, results.cbse.nic.in ஆகியவற்றில் பார்க்கலாம். CBSE தேர்வு முடிவுகளை வலைத்தளங்களைத் தவிர, மாணவர்கள் SMS, Digilocker மற்றும் UMANG செயலி மூலமும் தெரிந்துகொள்ளலாம். மேலும் படிக்க

  • 09:49 AM

    DA Hike Latest News: அகவிலைப்படி திருத்தம்

    அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்படுவதால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எந்த வித நஷ்டமும் ஏற்படாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனெனில், ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கும் மாதம் வரையிலான டிஏ அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்.... (மேலும் படிக்க)

  • 08:54 AM

    ஜூன் மாதம் குரு-சந்திர சேர்க்கை

    ஜூன் மாதத்தில் சந்திரன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கை உருவாகப் போகிறது. சந்திரன் மற்றும் குருவின் இந்த சேர்க்கை மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தச் சேர்க்கையானது பல ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரம் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க

  • 08:49 AM

    நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சொதப்பும் டாப் 5 பிளேயர்கள்!

    நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ரிஷப் பந்த் டூ கேம்ரூன் கிரீன் வரை கோடிகளில் ஏலம் எடுக்கப்பட்டு சொதப்பும் பிளேயர்களின் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 08:49 AM

    ரூ.50 லட்சம் இன்சூரன்ஸ்! தபால் துறையின் 100 ஆண்டு பழமையான திட்டம் 

    Post Office PLI Scheme 2026: 50 லட்சம் ரூபாய் வரை இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கும் தபால் துறையின் 100 ஆண்டுகாலம் பழமையான காப்பீடு திட்டம் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

  • 08:48 AM

    ஆதார்  ஆன்லைனில் முகவரியை மாற்றலாம்

    Aadhaar Update : ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் முகவரிச் சான்று இல்லாமலேயே ஆன்லைனில் முகவரியை மாற்றுவது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

  • 08:47 AM

    இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 16, வியாழன்: 

    ஏப்ரல் 16, 2026, வியாழக்கிழமை இன்று குரு பகவானின் ஆதிக்கம் நிறைந்த நாள் என்பதால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்குப் பொருளாதார முன்னேற்றமும் மனமகிழ்ச்சியும் கூடுதலாகக் கிடைக்கும். (மேலும் படிக்க)

Tamil Nadu live newsDelimitation billCM M.K. StalinTamil Nadu political news liveElection Updates

Trending News