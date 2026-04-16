LIVE : நாடாளுமன்ற கூட்டம், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போராட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Live Today : நாடாமன்ற சிறப்புக் கூட்டம் இன்று, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தாக்கல் செய்கிறது மத்திய அரசு. இதற்கு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் கடும் எதிர்ப்பு. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் உள்ள தனது வீட்டில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி போராட்டம் நடத்தியதுடன் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நகலை எரித்து திமுக மற்றும் தமிழ்நாட்டின் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார். இதுதவிர இன்றைய தேர்தல் பிரச்சாரம், தங்கம் விலை அப்டேட், ஓய்வூதியம், 8வது ஊதியக்குழு அப்டேட் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளின் விரிவான தகவல்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...