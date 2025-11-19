Live: தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி; டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்; PM Kisan - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News Today: பிரதமர் மோடி இன்று தமிழகம் வருகிறார். கோவை விமான நிலையத்திற்கு மதியம் 1.30 மணியளவில் வருகை தரும் பிரதமர் மோடி, கொடிசியா மைதானத்தில் நடைபெறும் தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார். மாநாட்டை தொடங்கிவைத்து பிரதமர் மோடி உரையாற்ற இருக்கிறார். இம்மாநாட்டில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியும் பங்கேற்க இருக்கிறார்.
பிரதமர் மோடியின் வருகையை ஒட்டி, கோவையில் கொடிசியா, பீளமேடு உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை இன்று மாலை 5 மணி வரை திறக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவை மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவுப்படி, மேற்குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இயங்கும் 15 டாஸ்மாக் கடைகள், 5 பார்கள், 18 உயர்தர பார்கள் (FL 2) ஆகியவை மாலை 5 மணிவரை இயங்காது.
இம்மாநாட்டில், PM Kisan திட்டத்தின் கீழ் 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணை தொகையை பிரதமர் மோடி விடுவிக்க உள்ளார். இதனால், இன்று சுமார் 9 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.2 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்படும். மொத்தம் சுமார் ரூ.18 ஆயிரம் கோடி இத்திட்டத்திற்காக விடுவிக்கப்பட உள்ளது. இவை மட்டுமின்றி, உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இங்கு காணலாம்.