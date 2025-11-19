English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Live: தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி; டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்; PM Kisan - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News: பிரதமர் மோடியின் கோவை வருகை மற்றும் இதையொட்டி கோவையில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல், பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணை தொகை விடுவிப்பு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 19, 2025, 10:57 AM IST
    Tamil Nadu Live News: நவம்பர் 19ஆம் தேதியான இன்று உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...!

Tamil Nadu Live News Today: பிரதமர் மோடி இன்று தமிழகம் வருகிறார். கோவை விமான நிலையத்திற்கு மதியம் 1.30 மணியளவில் வருகை தரும் பிரதமர் மோடி, கொடிசியா மைதானத்தில் நடைபெறும் தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார். மாநாட்டை தொடங்கிவைத்து பிரதமர் மோடி உரையாற்ற இருக்கிறார். இம்மாநாட்டில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியும் பங்கேற்க இருக்கிறார்.

பிரதமர் மோடியின் வருகையை ஒட்டி, கோவையில் கொடிசியா, பீளமேடு உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை இன்று மாலை 5 மணி வரை திறக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவை மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவுப்படி, மேற்குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இயங்கும் 15 டாஸ்மாக் கடைகள், 5 பார்கள், 18 உயர்தர பார்கள் (FL 2) ஆகியவை மாலை 5 மணிவரை இயங்காது.

இம்மாநாட்டில், PM Kisan திட்டத்தின் கீழ் 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணை தொகையை பிரதமர் மோடி விடுவிக்க உள்ளார். இதனால், இன்று சுமார் 9 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.2 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்படும். மொத்தம் சுமார் ரூ.18 ஆயிரம் கோடி இத்திட்டத்திற்காக விடுவிக்கப்பட உள்ளது. இவை மட்டுமின்றி, உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இங்கு காணலாம். 

19 November, 2025

  • 10:51 AM

    சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி

    இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: தொழில் கவலை, 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை (மேலும் படிக்க)

  • 10:42 AM

    Radhakrishnan Wild Elephant Death: ராதாகிருஷ்ணன் யானை திடீர் உயிரிழப்பு

    கடந்த அக். 25ஆம் தேதி நீலகிரியில் இருந்து திருநெல்வேலியின் வனப்பகுதிக்கு கொண்டுவந்து விடப்பட்ட காட்டு யானை ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று உயிரிழந்தது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:04 AM

    CSK அணியின் தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் கிடையாது!

    Chennai Super Kings:: ஐபிஎல் 2026ல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரராக சஞ்சு சாம்சன் விளையாட மாட்டார் என ஆகாஷ் சோப்ரா கூறி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:02 AM

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய NC-JCM கூட்டம்

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய NC-JCM கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. 8வது ஊதியக்குழு ToR -இல் மாற்றங்கள் வருமா? முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:01 AM

    பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

    மத்திய அரசு சுமார் 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு இன்று பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை வெளியிடவுள்ளது. உங்கள் பெயர் பயனாளிகள் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை இப்படி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 09:39 AM

    Tamil Nadu Weatherman: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்

    தமிழ்நாட்டிலும்,  தலைநகர் சென்னையிலும் இன்றைய வானிலை மற்றும் மழை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் பதிவிட்டார். அவரது பதிவில் குறிப்பிட்ட விவரங்களை இங்கு கிளிக் செய்து விரிவாக படியுங்கள்.

  • 09:36 AM

    Rohit Sharma Captaincy: ரோஹித் சர்மா ஓடிஐ கேப்டன்ஸி?

    சுப்மான் கில் விளையாடுவது கேள்விக்குறியாகி உள்ள நிலையில், இந்திய ஓடிஐ அணியின் கேப்டன்ஸி மீண்டும் ரோஹித் சர்மாவுக்கு கொடுக்கப்படுவதாக தகவல். இதுகுறித்து படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:34 AM

    November 19 Rasipalan: நவம்பர் 19 ராசிபலன்

    கார்த்திகை மாதம் 3ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 19), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 09:32 AM

    PM Modi Tamil Nadu Visit: விவசாயிகளுக்கு ரூ.2000

    பிரதமர் மோடி இன்று கோவையில் நடைபெறும் விவசாயிகள் மாநாட்டில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணை தொகையை விடுவிக்க இருக்கிறார். இதுகுறித்து கூடுதலாக படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும்.

     

